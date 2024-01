Tiro con l'arco: sei arcieri dell'Arclub Fossano qualificati ai campionati italiani indoor

Sei arcieri dell'Arclub Fossano hanno conquistato la qualificazione ai Campionati italiani Indoor di tiro con l’arco che si svolgeranno a Pordenone dal 15 al 18 febbraio, sono: Bertero Lorenzo, Streri Giovanni e Beatrice, Benedicenti Dario, Fruttero Domenico e Mellano Rosanna.

Sabato 27 gennaio si è svolta ha Cuneo una gara giovanile indoor 18 mt. organizzata, in modo eccepibile, dagli Arcieri dell' Elice.

L'Arclub Fossano ha partecipato con 17 arcieri del settore giovanile di cui 5 hanno esordito alla loro prima gara: Rovera Filippo e Tommaso, Buggiafreddo Luca, Barbero Raffaele e De Carlo Irene.

Nella divisione Olimpico classe allievi 1°posto per Giovanni Streri, 2°posto per Dario Benedicenti e 3° posto di Domenico Fruttero ed insieme 1° posto di squadra. Nella classe allieve Manno Rebecca 1°posto e Conte Chiara 2^.

Bertero Lorenzo 2° nella classe ragazzi e Viglietta Federico 5°.Beatrice Streri 1^ nella classe ragazze.

Nella classe giovanissimi 1°posto per Rovera Giacomo, 2°posto per Bertero Nicolò e 3° posto per Rovera Tommaso ed insieme 1° posto di squadra,ai piedi del podio Busa Davide. Nella classe giovanissime Rivoira Giulia 1^ e De Carlo Irene 2^.

Domenica 28 gennaio sempre a Cuneo si è disputata l'ultima gara, aperta a tutte le classi, valevole per le qualificazioni ai campionati italiani indoor.

L'Arclub Fossano è salito sul podio con: Streri Giovanni 1° posto classe allievi.

Conte Chiara 1^ tra le allieve e Manno Rebecca 3^. Streri Beatrice 1^ nella classe ragazze.

Nella divisione arco Compound, con una ottima gara, pur essendo la prima, Barbero Federico conquista il 3°posto nella classe seniores, Rivoira Ivano si classifica ai piedi del podio.

Nella classe Master 1° posto di Rocchia Osvaldo e 3° posto per Streri Alberto.

Nella divisione arco nudo Mellano Rosanna, conferma l'ottima forma, conquistando il 1° posto nella classe seniores.

Salgono anche sul podio al 2° posto per la squadra compound classe seniores Barbero Federico, Rivoira Ivano e Fruttero Michele e nella squadra compound classe master 1° posto per Rocchia Osvaldo,Streri Alberto e Viglietta Giovanni.

Prossimo importante appuntamento saranno i Campionati Italiani a Pordenone.