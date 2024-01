Il direttore generale dell'ospedale di Cuneo ospite del Rotary di Cuneo

Grande partecipazione ieri sera all’INTERCLUB organizzato dal ROTARY CLUB CUNEO con il Rotary Club Cuneo – Alpi del Mare. Ospite relatore il dott. Livio Tranchid, Direttore Generale dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle.

Il titolo della serata era "Innovazione tecnologica, attrattività professioni sanitarie, PNRR, Nuovo Ospedale... Le sfide del Santa Croce per il 2024", tenutasi presso l’hotel la Ruota di Pianfei.

Il Dott. Tranchida ha illustrato le caratteristiche positive dell’ospedale, considerato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, “un’eccellenza” e tutt’ora oggetto di alta attrattiva per le sue prerogative di affidabilità e sicurezza. In questo senso ha poi espresso gradimento per la percezione che i cittadini hanno della struttura e del personale medico.

Successivamente ha illustrato il percorso del partenariato pubblico-privato ed ha manifestato soddisfazione per il fatto che l’amministrazione è riuscita a centrare gli obiettivi di tempistica.

Le sfide future sono rappresentate dalla realizzazione di un’opera che nasce in un contesto di necessaria appropriatezza dei percorsi di cura integrati nella rete con il territorio e le altre strutture ospedaliere, con l’ausilio dei tecnici e specialisti di ogni settore.