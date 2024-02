Sepolte a Lequio Berria le spoglie dell’Alpino Fiorenzo Conterno

Nella tarda mattinata di mercoledì 31 gennaio sono ritornati “a baita”, come si dice in gergo militare, provenienti da Cargnacco (UD), le spoglie dell’Alpino Fiorenzo Conterno, caduto in Russia nel corso della devastante campagna che ha visto migliaia di giovani alpini e non perdere la vita sul fronte sovietico nel corso della seconda guerra mondiale.

All’interno del cimitero di Lequio Berria, alla presenza dei familiari dell’Alpino Conterno, si è svolta una cerimonia nel corso della quale, oltre agli interventi del rappresentante del comune di Lequio Berria e di alcuni rappresentanti delle varie sezioni dell’ANA, sono state recitate una toccante poesia in dialetto piemontese, la preghiera dei caduti e dispersi in Russia e quella dell’Alpino.

I resti di Fiorenzo Conterno, Alpino del secondo Reggimento Alpini della Divisione Alpina Cuneense, erano contenuti in una cassetta metallica avvolta in una bandiera tricolore e trasportati da due alpini in armi del secondo Reggimento Alpini, sono stati sepolti vicino alla tomba della mamma.

Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Albaretto della Torre, alcuni componenti del direttivo del Memoriale di Cuneo ed un folto numero di gagliardetti e stendardi, oltre ad un rappresentante del consiglio nazionale ANA e quelli dell’Unione Nazionale dei Reduci di Russia.