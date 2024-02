A luglio Cuneo avrà 135 nuovi parcheggi gratuiti: lavori in corso in via Porta Mondovì

Una notizia che non può che far piacere a chi, quotidianamente, raggiunge il capoluogo per lavoro. La carenza di parcheggi in città è reale. Dopo le 9, sperare di trovare un posto, anche a pagamento, dove lasciare la macchina, è un'autentica impresa.

Non si farà il parcheggio interrato di piazza Europa.

Si sta facendo, invece, quello in via Porta Mondovì angolo via Parco della Gioventù, a lato del NUoVO. I lavori sono iniziati lo scorso 15 gennaio, con una previsione di durata di 180 giorni. Fine lavori, quindi, per la metà di luglio 2024.

L'impresa esecutrice è la Sala Costruzioni srl di Cuneo; il progetto è dello studio, anch'esso cuneese, Archana Architetti Associati. L'opera costerà circa 400 mila euro. Verranno realizzati 135 nuovi stalli, di cui 4 per disabili e 4 per motoveicoli.

L'area è stata completamente disboscata. E' in corso il livellamento delle tre file di parcheggi in corso di realizzazione, separati da aree verdi e alberate degradanti. Ingresso e uscita saranno da via Parco della Gioventù, mentre su via Porta Mondovì ci sarà una rampa di accesso pedonale.

Il nuovo parcheggio a raso consentirà la riqualificazione di tutta l'area e la sistemazione e lo sfruttamento di un terreno comunale lasciato per anni completamente abbandonato.

Gratuito, vicino a quello delle piscine, consentirà di lasciare l'auto e raggiungere l'altipiano in modo agevole grazie all'ascensore inclinato, già molto utilizzato soprattutto da chi arriva dalla parte est della città. Il CAI di Cuneo, che in questo 2024 compie 150 anni e la cui sede sorge proprio di fronte, si sta muovendo per chiedere l'intitolazione dell'area.

Il parcheggio sarà illuminato e videosorvegliato anche se, come già accade per quello delle piscine, la sera non viene utilizzato, in quanto l'ascensore non è in funzione e bisognerebbe scendere a piedi sfruttando i brevi sentieri esistenti. Cosa che non a tutti fa piacere, comprensibilmente.

Un parcheggio, quindi, che risponde in parte alla carenza di posti nelle ore diurne ma che non risolve, invece, la difficoltà di trovare parcheggio per chi arriva a Cuneo nelle ore preserali e serali, per cenare o per partecipare ad eventi e spettacoli.