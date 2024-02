A Sommariva Perno si presenta "Le Rocche del Roero": il libro che racconta per storie ed immagini il fenomeno geologico del territorio

Venerdì 2 febbraio, a Sommariva Perno si terrà il terzo incontro dei “Venerdì in biblioteca” proposti dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione con la biblioteca Civica “M. Marengo”.

Alle ore 21, presso la sala-ragazzi di piazza Europa n. 4, Gian Mario Ricciardi e Carlo Avataneo presenteranno "Le Rocche del Roero", il libro che racconta per storie ed immagini bellissime il fenomeno geologico e naturale che caratterizza il Roero. Un’occasione da non perdere per tuffarsi nel mondo incantato e incontaminato delle “rocche del Roero”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.