Alba, al via i lavori per la nuova mensa al Mussotto. "Sarà un centro cottura per le scuole"

Il cantiere che porterà alla realizzazione della nuova mensa al Mussotto è già stato installato: dopo gli spostamenti impiantistici, potranno iniziare gli scavi. Si tratta di un'opera rilevante, la cui spesa è di 1.760.000 euro finanziati con i fondi del PNRR.

L'edificio, che sarà di due piani, sorgerà in via Cesare Delpiano e avrà una doppia funzione come spiega l'assessore albese ai Lavori pubblici Massimo Reggio: "Fungerà da refettorio per l’istituto comprensivo Mussotto e sinistra Tanaro e allo stesso tempo funzionerà da centro cottura per le altre scuole cittadine poichè l'attuale centro in via Liberazione ha spazi e logistica inadeguati, ma quest'ultima proseguirà regolarmente il suo servizio".

Il centro cottura viene organizzato con la logica del percorso della “marcia in avanti” con direzione a senso unico, in base al quale le attrezzature e le aree di lavoro sono disposte in modo da ridurre le distanze tra un’operazione e l’altra: i percorsi degli alimenti sono orientati in modo da non tornare indietro nello svolgimento di un’operazione, per evitare incroci e quindi contaminazioni possibili nelle diverse fasi di lavorazione.

Una diversa organizzazione del servizio avrà dei vantaggi. "La nuova struttura permetterà di di rendere più efficiente l’organizzazione e le modalità di gestione del servizio migliorando il percorso della “marcia in avanti”, nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche e logistiche degli spazi. La disposizione degli spazi interni, infatti, è fondamentale ai fini della sicurezza alimentare, permettendo di tenere ben distinti e separati i locali per ciascuno degli usi previsti", conclude Reggio.