Alba, i ragazzi de "Le Nuvole" protagonisti di uno spettacolo scritto dal regista livornese Lamberto Giannini

Il Gruppo “Le Nuvole”, organizzazione di volontariato e associazione sportiva piemontese che valorizza i talenti dei ragazzi diversamente abili, ha avviato un’altra promettente iniziativa, esplorando il mondo del teatro e dello spettacolo.

Nei giorni scorsi Lamberto Giannini, regista e sceneggiatore livornese (che ha firmato, fra i tanti successi al suo attivo, lo spettacolo “Up & Down” con la partecipazione dell’attore e comico Paolo Ruffini), ha presentato il suo metodo, insieme alla sua collaboratrice Rachele Casali, in occasione di un laboratorio di recitazione ad Alba con i ragazzi del Gruppo “Le Nuvole”.

Il laboratorio è stata occasione per avviare il lavoro di preparazione di una rappresentazione, di cui Lamberto Giannini è autore e, per la quale, la regia sarà affidata a Mario Bois, attore di teatro e cinema di origine saluzzese, invitato a partecipare al laboratorio per condurre in seguito il percorso. "Come direttore artistico della Compagnia Mayor Von Frinzius, che ha quasi tre decenni di vita - commenta Giannini - sono molto orgoglioso che nel territorio piemontese sia venuta voglia di sperimentare un tipo di teatro che parta dal nostro. Sono anche molto onorato di lavorare con un regista come Mario Bois, che è subito entrato in sintonia con il nostro percorso e porterà avanti il nostro metodo, arricchito dalle sue conoscenze.

L’idea è quella di fare un teatro che abbia un pretesto, una spinta di partenza per poi andare a costruire una scaletta modulare. L’incontro con Le Nuvole è stato un incontro magico, con una realtà piena di energia: ragazzi che non mi conoscevano sono stati tutto il sabato e tutta la domenica per ore a fare prove teatrali e in un weekend siamo riusciti a stendere una scaletta. Quindi un tipo di teatro che mette al centro la fragilità, che non ha paura della fragilità, ma anzi la urla, la esagera, la estremizza, perché diventi uno “schiaffo” che arriva al pubblico, che speriamo sia duro, ma anche dolce e comico".

Grande soddisfazione è stata espressa dai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio: Alex Anghilante, Chiara Sasia, Marco Barale, Marco Monge, Giorgia Meriano, Davide Caroti, Gianfranco Lai, Matteo Cosio, cui si uniranno Francesca Turco e Simona Centonze.

"E’ un grande piacere per me condividere l’esperienza con i ragazzi - commenta Bois, che già coordina altri laboratori con gruppi di persone disabili - ed in particolare amo queste occasioni, che consentono di esprimere la verità dei talenti individuali e la grande forza nell’empatia del gruppo. I ragazzi e i loro coordinatori sono persone generose, dinamiche e coinvolgenti. Sarà sicuramente uno splendido percorso".

"Ringraziamo i due registi che ci seguiranno in questo progetto - dicono Isabella Berardo e Davide Fino, coordinatori del Gruppo “Le Nuvole” - Ringraziamo il Comune di Alba che ci è accanto in ogni nostra iniziativa e, in particolare, per il contributo a sostegno del progetto, l’associazione “I sogni dei bambini” ed una persona di nome Alberto, che vuole mantenere l’anonimato. Grazie infinite, perché credete che il fare bene aiuti il mondo!".

Il percorso proseguirà con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno i ragazzi, unendoli alle altre realtà del territorio e conducendo alla produzione di uno spettacolo che prevederà un’ampia distribuzione in tutti i teatri sul territorio nazionale.