Alba: il sedicenne Leonardo Milone nel gruppo giovani della consulta comunale del volontariato

Leonardo Milone, 16 anni, frequentante il terzo anno dell’Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi” di Alba è il nuovo membro del Gruppo Giovani della Consulta comunale del Volontariato.

Mercoledì 31 gennaio, il giovane volontario è stato accolto ufficialmente nella sala Giunta del Palazzo comunale, dall’assessore ai Servizi Sociali e al Volontariato Elisa Boschiazzo e dalla presidente della Consulta del Volontariato Wilma Scaglione. All’incontro hanno partecipato anche due ragazzi dell’associazione Wild Life Protection ETS, Stefano Alessandria e Umberto Boffa entrambi membri del Gruppo Giovani della Consulta.

Leonardo ha conosciuto la Consulta grazie al progetto “2 parole al volo” attraverso il quale le associazioni di Alba, coordinate dal Centro Servizi Volontariato, si sono presentate nelle scuole.

Nato durante gli anni della pandemia e del distanziamento, il progetto ha portato il mondo del volontariato nelle scuole con brevi video-racconti realizzati dalle associazioni cittadine per poi evolversi nel linguaggio e nei modi. Condotto in presenza nelle classi sotto forma di gioco conoscitivo, oggi sta raggiungendo l’obiettivo avvicinando molti giovani al mondo del volontariato.

"La Consulta del Volontariato – dichiara l’assessore al Volontariato Elisa Boschiazzo - si arricchisce di un nuovo membro, Leonardo, che ha scelto di unirsi agli altri ragazzi e ragazze del Gruppo Giovani per portare nuovi stimoli e nuovi contributi in questo ambito. Promuovere il volontariato tra gli studenti è un’ottima iniziativa. Per questo ringrazio la presidente Wilma Scaglione e il Centro Servizi Volontariato per l’impegno, le competenze e le idee che hanno contribuito a far crescere in questi anni la Consulta comunale e le associazioni di volontariato attive ad Alba".