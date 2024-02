Alla scoperta della macchina comunale: conclusa la prima edizione di "Conoscere le amministrazioni locali"

Con dodici lezioni in tre mesi, è giunto al termine il ciclo d’incontri di formazione organizzati dall’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni - A.I.S.P.A. che si è svolto in orario pre-serale al C.F.P. Cebano-Monregalese nella sede di Mondovì, con possibilità di frequenza anche online.



Il corso è stato patrocinato dalla Provincia di Cuneo e l’hanno frequentato complessivamente 35 persone tra cittadini interessati, amministratori in carica e aspiranti.



Gli argomenti affrontati hanno toccato molti aspetti, almeno i principali, che illustrano i meccanismi e la struttura di un ente comunale, partendo dall’ordinamento, organismi, funzioni, gli atti, il bilancio, la trasparenza e partecipazione dei cittadini fino al momento elettorale. Si sono poi approfonditi temi di gestione amministrativa, come i contratti pubblici, l’urbanistica, il processo di digitalizzazione, i servizi locali e alla persona, i bandi e finanziamenti, per concludere con un incontro dedicato alla comunicazione ed un’esercitazione finale con studio di casi concreti. Tutto questo con docenti altamente qualificati: funzionari e professionisti del settore che quotidianamente lavorano con o nell'ambito dell'amministrazione locale.



«Arrivati alla fine di questa nuova avventura, la speranza è quella di essere riusciti ad offrire ai partecipanti l'opportunità di acquisire competenze chiave per assumere con maggiore consapevolezza il ruolo di rappresentanza e di governo di un ente locale, per chi è già amministratore, ed avvicinare alla vita amministrativa coloro che non lo sono».



Commenta Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A «Uno degli obiettivi della nostra Associazione è quello di sensibilizzare ai meccanismi di gestione della "cosa pubblica", oltre ad organizzare momenti di formazione e confronto con funzionari e consulenti professionisti del mondo amministrativo. Il corso “Conoscere le Amministrazioni Locali” si è dimostrato essere un valido strumento per raggiungerlo e per questo ci attiveremo per valutarne una seconda edizione. Intanto voglio rinnovare i ringraziamenti a tutto lo staff del C.F.P., alla Provincia di Cuneo ed alle Fondazioni C.R.T., C.R.C. e C.R.F. per il prezioso supporto».



Aggiunge Marco Lombardi, Direttore del C.F.P. Cebano-Monregalese: «Un corso nuovo, aperto ad amministratori ma in realtà molto frequentato da privati cittadini che volevano sapere di più del funzionamento della macchina comunale. É bello vedere persone interessate perché è all’interno di un comune che vi debbono essere tante brave professionalità per far funzionare al meglio i nostri servizi, ed è bello, finalmente, pensare che gli amministratori si formano in un centro di formazione professionale perché essere bravi sindaci, assessori o semplici consiglieri è davvero un lavoro molto impegnativo. Mi auguro che questo corso prosegua in futuro in una veste sempre innovativa e attenta ai cambiamenti. Un sentito ringraziamento ad AISPA nella persona della presidente Serena Gasco per aver realizzato questa iniziativa».