Borgo San Dalmazzo, lunedì 12 febbraio ripartono i lavori in via Grandis

Così come comunicato in occasione della riapertura di Via Grandis del 7 luglio scorso, si rende necessario effettuare alcuni lavori di sistemazione stradale e, di concerto con il Consorzio Irriguo locale, il rifacimento di un tratto del canale nell’area di Via Grandis.

I lavori prenderanno il via il prossimo 12 febbraio e, salvo imprevisti, se ne prevede il completamento entro il prossimo 30 marzo.



Da tale data e fino a conclusione dei lavori è prevista la modifica del traffico veicolare è verrà temporaneamente ripristinato il senso unico alternato gestito mediante impianto semaforico.



Si segnala, inoltre, che verrà disposta l’interruzione dell’afflusso dell’acqua per il giorno 12 febbraio al fine di permettere l’inizio dei lavori.

Ricordiamo che la strada era stata chiusa per quasi quattro anni, dal 13 agosto 2019, giorno in cui si verificò un cedimento strutturale dei palazzi. Un dissesto che - secondo la perizia redatta dal CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) incaricato dal Tribunale, l'ingegnere Lodovico Spessotto - attestava “la presenza negli stati profondi sotto il canale irriguo, di una anomalia del terreno che induce a pensare alla presenza di fenomeni di natura carsica”.

L'apertura del luglio scorso era stata possibile in seguito ai lavori di demolizione degli edifici pericolanti che affacciavano su via Grandis. Tutto basato su accordi che erano stati ratificati nel consiglio comunale dello scorso febbraio.