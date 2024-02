Ponte di Pollenzo, si attiva la Consulta dei Quartieri di Bra : "Divieto di transito in entrambi i sensi per i mezzi pesanti"

La Consulta dei quartieri e frazioni di Bra esprime preoccupazione per la difficile situazione del collegamento stradale con l’ospedale di Verduno. Il presidente Primo Penone spiega:

"Il ponte sul Tanaro comporta grandi problemi di traffico: se si incrociano due camion, non possono passare. Questo crea un intasamento, che causa rallentamenti ai veicoli di passaggio, in particolare all’autobus che porta i dipendenti all’ospedale, spesso in ritardo la mattina. Per risolvere la questione, la Provincia ha istituito il divieto di transito per i mezzi pesanti dalla rotonda di Pollenzo verso Roddi. La realtà dei fatti è che il provvedimento viene totalmente disatteso. Il ponte non gode inoltre di buona salute, riscontrando problemi di fondamenta, per i quali sono previste opere di consolidamento, con un costo complessivo di circa 3 milioni".

La Consulta si è dunque attivata e nei prossimi giorni avverrà un incontro con il sindaco Gianni Fogliato e il presidente della Provincia Luca Robaldo.

"In quest’occasione chiederemo di istituire momentaneamente un divieto in entrambi in sensi, in attesa del completamento dell’autostrada Asti-Cuneo e del consolidamento della struttura. La speranza è che con l’autostrada i mezzi pesanti non passino più dal ponte. Abbiamo inoltre chiesto che il ponte venga ampliato, ma questo comporterebbe una spesa aggiuntiva non da poco"

Penone infine ci tiene a sottolineare che "il problema sta a cuore a tutti i quartieri di Bra e interessa anche tutta la zona limitrofa".