Carnevale di Barge tra carri allegorici in notturna, ‘bagna cauda’ e polenta

Fervono i preparativi per il Carnevale di Barge che si aprirà domani sera, venerdì 2 febbraio con l’investitura della maschere Gian (Andrea Vottero) e Gina (Francesca Beltramo) che riceveranno ufficialmente le chiavi della città dal sindaco Ivo Beccaria.

Il corso mascherato avrà il suo culmine sabato 3 febbraio con la sfilata in notturna di 9 carri allegorici in gara per il concorso del “Carnevale delle due Province”, che coinvolge per il secondo anno consecutivo Barge insieme alle città di Saluzzo e di Rivoli.

Domani sera la baldoria carnevalesca, organizzata dal Comune assieme alla Pro loco, prenderà il via alle 19,30 con la “grande bagna cauda” sotto l’ala mercatale coperta e riscaldata per l’occasione.

Il piatto tipico della tradizione piemontese sarà preparato dai volontari della Pro Loco assieme agli studenti dell’Istituto Alberghiero di Barge.

Seguirà l’investitura delle due maschere di Barge: Gian, impersonato da Andrea Vottero, e Gina rappresentata da Francesca Beltramo.

I due volti principali del Carnevale bargese saranno accompagnati dal loro seguito formato dalle damigelle: Elisa Barberis, Ramona Gullino e Ivana Guttadoro, Adyna Paduraru, il paggio Daniele Riba e Celu rappresentato da Fabio Beltramo.

Con loro anche le maschere della Frazione di San Martino: Trumlin (Marco Gosso) e e Ciota (Denise Dimichino).

Ma non finisce qui. Come ha annunciato il presidente della Pro Loco Aldo Raviolo: “Oltre alle maschere di Barge e San Martino vi presenteremo due nuove figure che rappresentano la frazione di Assarti, conosciuta per le sue vigne e per il vino che viene prodotto. Abbiamo pensato assieme alla Pro loco di battezzarli con un nome che si adattasse alle loro origini e sono quindi nati Barba Pinton La Bela Vendemmiora. Le due nuove figure mascherate sono rappresentate da Marino Palmero e la figlia Martina”.

I due nomi delle due maschere di Assarti se si traducono dal piemontese significano ‘Zio bottiglione di vino’ e ‘La bella vendemmiatrice’ (n.d.r.)”.

La serata vedrà la partecipazione dell’orchestra Enzo e Massimo. Seguirà dj set.

Sabato 3 febbraio, il gruppo delle maschere bargesi visiterà le residenze per anziani del paese: ‘Don Uberti’ e Cottolengo.

Si recheranno poi nel padiglione delle feste sotto l’Ala mercatale dove si svolgerà, a partire dalle 15,30, il Carnevale Bimbi, con la partecipazione del pagliaccio Bistecca e il Mago Pongo.

Alle 19,30, sempre sotto l’ala saranno serviti i piatti a base di polenta e salsiccia che tutti potranno degustare.

Alle 20,30 prenderà il via la grande sfilata presentata da Ilaria Salzotto che percorrerà il centrale viale Mazzini in notturna con 9 carri allegorici illuminati provenienti da: Centallo, Villafalletto, Racconigi, Carmagnola, Scalenghe, Luserna San Giovanni, Roletto, Nichelino e Piobesi.

La sfilata sarà aperta della Banda musicale di Barge e delle majorettes.

“I carri partecipano al concorso del circuito del ‘Carnevale delle due Province’, con Saluzzo e Rivoli – spiega Silvio Coero Borga, assessore alle manifestazioni del Comune di Barge -. Una giuria darà loro i voti e i punteggi assoluti si sommeranno con quelli dati dai giudici delle altre due città nel Carnevale di Saluzzo, domenica 5 febbraio, e nel gran finale di Rivoli, domenica 11 febbraio.

A Barge si daranno anche i voti ’di tappa’ specifici dedicati alla migliore ‘meccanizzazione’ e alla migliore coreografia. Siamo felici di avere come ospite la maschera torinese, Gianduja che attendiamo con piacere”.

I festeggiamenti proseguiranno anche dopo la sfilata con il dj set sotto l’ala mercatale tra balli, musica e divertimento.

“Ci auguriamo – afferma il presidente della Pro loco Aldo Raviolo – che il Carnevale di Barge sia apprezzato dal pubblico che attendiamo numeroso.

I carri allegorici sono tra gli unici nella nostra zona a sfilare in notturna tutti illuminati, lo scorso anno erano stati molto apprezzati. Così come spero che sia gradita la cena a base di ‘bagna cauda’. È la prima volta che la prepariamo a Carnevale sulla scia di quella, ormai tradizionale, che prepariamo all’Ottobrata, assieme agli studenti dell’Istituto Alberghiero di Barge.

Desidero ringraziare – conclude Aldo Raviolo – l’amministrazione per la fiducia accordata nell’organizzazione dell’evento e nel supporto, tutti i volontari della Pro loco, e coloro che si occupano della sicurezza. Auguro a tutti coloro che verranno a Barge, un Buon Carnevale”.

La prenotazione per partecipare alla cena della ‘Bagna cauda’ è obbligatoria chiamando il negozio di Daniela e Mary abbigliamento al numero 0175-346523, o inviando una e-mail alla Pro Loco all'indirizzo bargeproloco@gmail.com