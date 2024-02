Compie settant'anni Fimaa-Confcommercio, il sindacato del comparto Mediazione

Il 31 gennaio 1954 nasceva Fimaa, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Aderente fin da subito a Confcommercio, rappresenta tutto il comparto della Mediazione: agenti immobiliari, mediatori merceologici, creditizi, agenti in attività finanziaria ed agenti di servizi vari, per la loro tutela sindacale e crescita professionale.



Sia sul piano nazionale che locale, attraverso al dialogo con le istituzioni ai vari livelli Fimaa è protagonista di tutte le principali normative che regolamentano il settore dell’intermediazione e delle azioni per riportare chiarezza nell’interpretazione delle norme relative al comparto.



Ricordiamo l’istituzione recente da parte della Camera di Commercio di Cuneo di un sistema attraverso il quale poter consultare on line le aziende iscritte al Registro Imprese ed abilitate all’attività di mediazione.



“Sono onorata – interviene Simona Trucco – di essere presidente di Fimaa della provincia di Cuneo in occasione di questo importante traguardo”. “I numeri delle adesioni al sindacato provinciale – precisa Trucco – sono importanti e premiano la professionalità del personale operante all’interno degli uffici delle Ascom territoriali costituenti Confcommercio della provincia di Cuneo a cui Fimaa fa riferimento”.



“Rivolgo i miei complimenti – dichiara Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo - a Simona Trucco in rappresentanza di Fimaa-Confcommercio per l’importante traguardo raggiunto e per la presenza sul territorio”. “Fimaa e Confcommercio – conclude Chiapella - sono organizzazioni sindacali datoriali che svolgono attività avendo una storia importante alle spalle ed esperienza nella trattazione degli argomenti legati alle categorie di competenza”.



Si tratta della più grande associazione del settore dell’intermediazione in Italia, con oltre 14mila imprese associate per un totale di oltre 45mila addetti, tra i fondatori della Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione, organo di raccordo per i rapporti intersindacali tra Fimaa, Fiaip e Anama.