Consegnati 15 robot didattici alle scuole di Cossano Belbo

Si è tenuta lunedì 29 gennaio, presso i locali della scuola “Giuseppe Tosa” di Cossano Belbo, la cerimonia di consegna di 15 robot didattici donati all’istituzione scolastica da Katia e Federica Ariano, figlie del maestro Claudio Ariano, sindaco del comune langarolo dal 1970 al 1980 e storico insegnante della scuola elementare del paese, scomparso nel 2022.

La cerimonia, condotta dal sindaco Luca Luigi Tosa, ha visto la commossa testimonianza delle donatrici, la presenza di alcune autorità locali, quali la Dirigente Scolastica in reggenza dell’I.C. “Cesare Pavese” Silvia Montersino, il Professor Renato Grimaldi, già Preside della Facoltà di Scienze della Formazione e di alcuni sindaci del territorio, nonché di un nutrito numero di cossanesi.

La dirigente Montersino, alla sua prima visita, è stata piacevolmente colpita dalla struttura e dalle dotazioni del plesso scolastico di Cossano e ha apprezzato molto l’attenzione delle famiglie, delle aziende e dell’amministrazione comunale.

“La visione del maestro Claudio, di una 'scuola laboratorio' è quella a cui oggi siamo chiamati. - ha dichiarato la dirigente - "Questa donazione risulta particolarmente in linea con i progetti PNRR dedicati alle STEM, ed è certamente una fortuna avere ricevuto già molte strumentazioni da tempo”.

La consegna ufficiale dei macchinari potrà fin da subito incrementare la già ricca offerta formativa della scuola cossanese.

Nel pomeriggio, grazie al contributo di Emilio Ravotti, consigliere dell’attuale Amministrazione e alunno del maestro Claudio, i ricercatori del Laboratorio di simulazione del comportamento e robotica educativa 'Luciano Gallino' del dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, coordinati dal Professor Grimaldi, hanno tenuto un corso di formazione rivolto alle insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia.

“La tecnologia - ha sottolineato Emilio Ravotti - è prodotto e strumento della mente umana, l’utilizzo dei robot permetterà agli alunni di essere componente attiva e di particolare ispirazione”.

Le maestre della scuola primaria e dell’infanzia, piacevolmente coinvolte in questa nuova avventura, si sono dimostrate entusiaste: “La nostra scuola è sempre aperta alle nuove sfide. Ora è il momento di dedicare tutte le nostre attenzioni alle STEM. Siamo molto contente di inserire nella nostra progettazione didattica l'uso dei robottini per insegnare i fondamenti del 'Coding' in modo divertente ed educativo, creare progetti didattici e percorsi relativi alle varie discipline. Grazie per questa splendida opportunità offerta dalle famiglie Ariano e Ravotti”.

“È davvero un piacere per me partecipare alla consegna di questo materiale didattico - ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, presente alla cerimonia -, attraverso il quale si realizzerà un progetto innovativo, frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto, oltre alla brillante amministrazione comunale targata Luca Luigi Tosa, anche imprenditori locali, oltre al consigliere comunale e vice sindaco Emilio Ravotti e il professor Renato Grimaldi, già preside stimato”.

La donazione delle sorelle Ariano conferma la grande attenzione riposta dalla comunità cossanese tutta, dalle aziende del territorio e dall’Amministrazione comunale verso la scuola locale.