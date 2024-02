eVISO si aggiudica gli Employer Branding Awards

eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO) – società COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica che si è aggiudicata gli Employer Branding Awards, nella categoria “Come conoscere, attrarre, trattenere i giovani talenti in azienda”.

Il contest promosso da Tacoma Community, società di consulenza strategica, alla sua prima edizione, punta a mettere in luce le imprese italiane che mettono l’individuo al centro attraverso buone pratiche di people management, con un focus particolare sulle politiche attive rivolte ai giovani e sul work life balance.

Il risultato è stato determinato dalla votazione online, chiusa lo scorso 10 gennaio, dalla giuria composta dagli ambassador, aziende attive all’interno di Tacoma Community e attente ai temi oggetto del contest, dagli sponsor e in sala nel corso della finale.

La finale, che si è svolta venerdì 26 gennaio nella cornice delle Officine del Volo a Milano, è stata una vera e propria serata di gala con momenti di cabaret, networking e approfondimento su temi legati al mondo dell’impresa grazie alla partecipazione del duo radiofonico composto da Alessandro Milan e Leonardo Manera, di ospiti provenienti dal mondo accademico e di aziende allineate ai valori promossi da Tacoma Community.

“Questo riconoscimento premia il nostro impegno nel trasformare in realtà i nostri valori, e far fiorire i giovani talenti è certamente uno di questi. Il 58% dei collaboratori è under 35 e credere nelle abilità delle nuove generazioni è un nostro tratto distintivo. Il contest è stata anche l'occasione per ascoltare tante voci diverse da tutta Italia e trarre nuovi spunti da portare in eVISO. Insomma, un’esperienza che ci ha arricchito e stimolato, e che ci sprona a continuare con ancora più convinzione su questa strada” spiega Davide De Bernardi, specialista della Formazione eVISO.

Lucia Fracassi, Direttore Generale eVISO, aggiunge: “Il premio ricevuto ci ha fatto molto piacere ma ancora più entusiasmante è stato il percorso che ci ha consentito di arrivare a vivere questa serata. Guardandoci indietro non possiamo nascondere l’orgoglio di aver intrapreso una direzione fatta di tasselli messi in fila uno dopo l’altro per la valorizzazione dei talenti, coerenza e valori condivisi. Vogliamo che questo premio sia non un punto di arrivo bensì di partenza per fare sempre meglio”.