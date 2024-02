Giallo e blu come i suoi colori preferiti: ridipinto all’Itis di Cuneo il laboratorio dedicato a Gabriele Fantino

Avevano partecipato ben 280 persone e 30 amici a quattro zampe il 17 settembre scorso alla 4^ edizione della “Camminata per #gabo28sempre”, organizzata a Montemale di Cuneo nel ricordo del giovane Gabriele Fantino di Caraglio, deceduto nove anni fa a soli 17 anni in seguito ad un incidente.

1.500 euro la cifra raccolta, destinata interamente all’Itis Mario Del Pozzo, per mantenere efficiente l’aula di informatica dedicata a Gabriele. Negli anni sono stati molti i contributi offerti e le realizzazioni, tra questi l’acquisto di circa una trentina di computer ai quali lo scorso anno è stato aggiornato il sistema operativo. Ora una bellissima notizia arriva dalla famiglia, grazie alle donazioni della camminata: spostato tutto in un’aula più ampia, il laboratorio “Gabriele Fantino” è stato ridipinto.

La grafica è stata studiata appositamente da un insegnante, all'insegna dei colori giallo e blu, i preferiti dal giovane. Grande il suo nome scritto su una delle pareti bianche e quella bellissima, significativa targa affissa all’entrata.

“Ricordare Gabriele è per noi inevitabile - dicono i genitori del ragazzo - ed è anche una missione, contribuire con impegno, grazie all’aiuto dei tanti che ci supportano, a fare qualcosa per il futuro delle nuove generazioni. È gioia per noi. Vedere il suo nome scritto su una parete ci ha commosso. È inspiegabile il dolore che si prova, l’unica salvezza per noi è continuare a vivere per lui, come dice una bellissima canzone di Jovanotti “Ho il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te”. Nostro figlio era un ragazzo pieno di sogni e di tenacia. I sogni sono la linfa vitale dei giovani, per questo noi ci impegniamo al meglio affinché tanti, nel ricordo di Gabriele, possano coltivarli.”