Il 2023 è stato un anno d'intensa attività per la Polizia Locale di Guarene

Sono stati molteplici i fronti sui quali è stata impegnata la Polizia Locale di Guarene nel corso dell’anno che è andato in archivio un mese fa. Dalla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada ai controlli in materia ambientale, dall’edilizia alla polizia amministrativa e giudiziaria, pubblica sicurezza e soccorso, ma anche le richieste di informazioni e di aiuto senza tralasciare l’assistenza ed il supporto ai cittadini.

Fra i principali dati, anche grazie al personale dipendente ed alla convenzione con la Polizia Locale di Alba sono stati effettuati 261 posti di controllo durante i quali sono stati fermati 1.050 veicoli mentre in vigilanza dinamica sono state controllate 10.843 targhe verificando immediatamente lo stato del veicolo e del conducente

Ne sono scaturite 668 sanzioni (in calo rispetto al 2022) per violazioni a norme del Codice della Strada, delle quali 580 contestate immediatamente ai conducenti per le norme di sicurezza Mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo del telefono durante la guida, sorpassi in località vietate o manovre pericolose, etc.).

In particolare sono stati 106 i veicoli in circolazione senza la copertura assicurativa, sottoposti a fermo amministrativo anche per motivi fiscali: in un caso un soggetto che circolava con veicolo sequestrato, senza assicurazione e con targhe false.

Sono state ritirate 24 patenti di guida, mentre i punti decurtati sono stati 1276 per 311 verbali. Sette gli incidenti rilevati, tra i quali anche qualcuno causato da animali selvatici, fortunatamente in calo e senza conseguenze particolarmente gravi per le persone.

In merito alla delicata e quotidiana opera di vigilanza ambientale, sia grazie alla collaborazione con il personale del servizio Ecosportello che alle indagini operate direttamente dagli Agenti, sono state identificate 31 persone “pizzicate” ad abbandonare rifiuti (o per cattiva gestione) alle quali, oltre alle previste sanzioni, è stato imposto l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a loro spese. Tanti anche gli interventi per dei fuochi accesi sul territorio che, si rammenta, sono vietati o comunque limitati per periodi, zone, materiali e quantità.

La Polizia Locale unitamente a personale ASL – Servizio Veterinario in alcune occasioni ha poi eseguito sopralluoghi per verificare che fossero adempiute le prescrizioni relativamente alla custodia ed alla detenzione di animali d’affezione. A seguito di una chiamata la pattuglia, intervenuta insieme con una Squadra dei Vigili del Fuoco di Alba, ha recuperato un cane rimasto bloccato in una tubazione di un fossato per lo scolo delle acque.

Controlli anche nell’ambito della Polizia Amministrativa, dai quali sono state individuate 4 attività ricettive completamente illecite ed abusive, immediatamente sanzionate per svariate migliaia di euro e chiuse oppure, qualora previsto, regolarizzate. Per due di queste è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Asti.

Nell’ambito di Polizia Giudiziaria, Sicurezza e Soccorso i turni di pattuglia pronto intervento 112 sono stati 150, durante i quali è stato dato seguito a 74 chiamate. Gli Agenti hanno deferito alla Procura della Repubblica di Asti per reati vari 4 persone, mentre 28 sono stati i soggetti identificati con a carico precedenti di Polizia. Di particolare rilievo per la sicurezza è stato l’immediato intervento dell’autopattuglia, eseguito nella piazza centrale della Frazione Vaccheria a cavallo di ferragosto, che allertata da ragazzi minorenni, infastiditi e minacciati, ha bloccato ed identificato un soggetto maggiorenne in stato di ubriachezza ed in possesso di oggetti atti ad offendere (due coltelli a serramanico di medie dimensioni). L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica e sanzionato per ubriachezza molesta.

Negli ultimi mesi del 2023 ed in particolare Novembre e Dicembre gli Agenti sono stati impegnati nella maggiorazione dei turni di pattuglia in orari pomeridiani e serali a causa dell’aumento di furti consumati o tentati parzialmente in Guarene ed in molti altri Comuni limitrofi.

Infine, il personale di Polizia Locale ha proceduto alla verifica di 237 pratiche relative alla residenza eseguendo 14 provvedimenti di notificazione atti per conto delle Autorità Giudiziarie. Gli Agenti, unitamente al prezioso lavoro quotidiano del personale volontario, si sono occupati anche della sicurezza e della viabilità dei due plessi scolastici guarenesi.