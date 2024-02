Montà cambia il colore dei sacchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati

Presso il salone municipale di Piazza San Michele 3 a Montà i cittadini possono presentarsi per il ritiro dei sacchi nei giorni e nella fascia oraria indicata, muniti della lettera inviata ad ogni nucleo famigliare o ditta.

I sacchetti sono codificati di colore rosso con la banda blu per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e di colore giallo per la raccolta della plastica;

Verranno consegnati anche i sacchetti per la raccolta della frazione organica e il calendario 2024 della raccolta rifiuti.

Dalla data di lunedì 19 febbraio 2024 verranno ritirati solamente i nuovi sacchi rossi distribuiti dal comune, che sostituiranno in tutto e per tutto quelli sinora adoperati e quindi gli operatori incaricati dalla società STR per la raccolta del rifiuto indifferenziato non preleveranno più né i sacchi viola né alcun sacco diverso da quelli distribuiti dal comune.

Si ricorda che per ritirare la dotazione di sacchi, presentandosi entro il 3 febbraio nel salone comunale, è assolutamente necessario avere con sé la lettera ricevuta a mezzo posta ordinaria.

In caso di ritiro da parte di soggetto diverso deve essere compilata la delega contenuta nella lettera.

Dopo il 3 febbraio si potranno solo più ritirare i sacchi nei giorni di apertura dell’Eco-sportello: lunedì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:00 presso gli uffici del Comune

Tutte le informazioni sul sito web del comune di Montà: www.comune.monta.cn.it

Telefono: 0172.1836580 e-mail: ecosportello.monta@strweb.biz