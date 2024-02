Uilpa Penitenziari, una delegazione cuneese a Roma al DAP: “Nel carcere di Cuneo mancano 50 agenti”

La segreteria locale Uilpa Penitenziari in una nota lancia l'allarme per la carenza del personale di Polizia penitenziaria del carcere di Cuneo, che “versa sprofondato in una situazione forse tra le peggiori degli ultimi decenni. Si registra una carenza cronica di personale: a fronte di 165 unità di organico, risultano effettive solamente 138, secondo i dati diffusi da un recente incontro tra sindacati e parte pubblica”.

Da un'analisi più approfondita risultano ben 70 mancanze tra sottoufficiali/assistenti, agenti e funzionari.

E’ per questo che una delegazione della UILPA penitenziari di Cuneo è partita alla volta di Roma, recandosi direttamente al Dap (Dipartimendo dell’amministrazione penitenziaria) per parlare delle criticità dell’Istituto cuneese con i vertici nazionali del sindacato.

La delegazione UILPA Polizia penitenziaria rappresentata dai segretari locali cuneesi Diego Bottin , Flavio Bosco e Vicario Luigi, ringrazia per l’udienza in cui si è potuto portare la voce del personale e non ha potuto esimersi dall’auspicare che l’incontro possa significare un rilancio di un interessamento per risolvere le criticità.

“Abbiamo accolto con soddisfazione l’invito dei rappresentanti nazionali e non ne abbiamo fatto mistero – riferiscono dalla UILPA penitenziari della segreteria di Cuneo–. Siamo stati pronti a rappresentare le istanze del personale di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Cuneo che in troppe situazioni vive situazioni drammatiche, e che per senso del dovere e abnegazione rinuncia e sacrifica il tempo alla famiglia per garantire la sicurezza all’interno dell’istituto. Il personale di Polizia penitenziaria effettua circa 45/50 ore di straordinario pro-capite mensile, in un contesto in cui alcuni utenti si rendono responsabili di aggressioni nei suoi confronti”.

La visita di venerdì 26 gennaio da parte di una delegazione del partito Fratelli d’Italia al carcere di Cuneo è stata interpretata dal sindacato come buon auspicio, avendo fatto sentire la vicinanza della politica al personale di polizia penitenziaria.

“Apprendiamo in via informale – proseguono dal sindacato - anche, dalla politica regionale, che ci sarà un incremento a giugno di 38 agenti. Ma non bastano – aggiungono - ne servono 50 minimo come è emerso da una recente riunione con la direzione del carcere e come già detto precedentemente, visto anche l’incremento previsto nello stesso mese, dei 41 bis. La UIL ovviamente, nel fornire il proprio contributo nell’interesse del personale, rimarrà vigile – concludono - affinché alle promesse ed alla buona impressione avuta seguano i fatti concreti”.