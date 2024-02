Vignolo, alunni a scuola di legalità con la Polizia

Gli alunni delle quinte A e B della Scuola Primaria di Vignolo hanno recentemente avuto l’onore di ospitare tra i propri banchi due rappresentanti della Polizia della Questura di Cuneo, rispettivamente l’Ispettore Audisio Davide e l’Agente Daniele Andrea.

L’iniziativa è stata permessa dall’adesione delle classi al Progetto/Concorso 2023/2024 intitolato “PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”, percorso formativo indetto dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

L’Ispettore Audisio, nella mattinata del 25 gennaio, ha offerto una lezione, piena di sensibilità e competenza, per stimolare i ragazzi alla riflessione sulla cultura della legalità, sottolineando l’importanza dell’inclusione, dell’amicizia, della pace e del rispetto delle regole, per migliorare la qualità e il benessere della vita, propria e con gli altri. Durante il suo intervento, dialogato e molto coinvolgente per gli alunni, il rappresentante della Polizia ha toccato svariati argomenti, ponendo l’attenzione in particolare sui tristemente attuali e diffusi fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, che si presentano come offese, ingiurie e minacce, che generano forti sofferenze e che, costituiscono un vero e proprio ‘reato’.

Di forte interesse è stato anche il momento di presentazione del concorso di promozione della legalità, per il quale i ragazzi potranno usare fantasia e creatività producendo un elaborato che sia portatore di messaggi benevoli incentrati sulla tolleranza, sulla libertà dalla paura e dalla violenza, sul rispetto delle regole e dei diritti di tutti e sulla promozione di gesti concreti che portino al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la prosperità del Pianeta.

L’Ispettore si è soffermato, infine, sulla missione della Polizia di Stato, che ha molte responsabilità e svariati compiti per garantire protezione, sicurezza, aiuto, rispetto e legalità. Incisiva è stata anche la lettura del motto del poliziotto, che è quello di ‘Esserci Sempre’, senza arrendersi mai. Un motto di vita che tutti possono seguire ed abbracciare, agendo per il bene e per la pace anche attraverso i piccoli e semplici gesti quotidiani del proprio vivere, senza fermarsi di fronte alla paura e trovando la forza di denunciare per sconfiggere il male.

La Dirigente scolastica Cristina Bersani, a nome di tutta la scuola, ringrazia l’Ispettore Audisio Davide e l’Agente Daniele Andrea per la loro preziosa disponibilità e per aver coinvolto gli alunni in una lezione di Educazione Civica piena di umanità e di sani valori.