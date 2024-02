Paura nel quartiere del Cuore Immacolato a Cuneo: "Mia moglie seguita a lungo da quell’uomo"

“Fate attenzione nella zona della parrocchia del Cuore Immacolato”. E’ così che, dopo la spiacevole disavventura occorsa alla moglie, un nostro lettore vuole condividere la propria preoccupazione circa la sicurezza in quella zona cittadina vista la presenza nella stessa di un soggetto senza fissa dimora che avrebbe comportamenti al limite del socialmente pericoloso.

“Sono circa due settimane – ci scrive - che quell’uomo si aggira in zona, recando disturbo a passanti e residenti. Mia moglie è stata seguita per il centro di Cuneo e quasi aggredita in corso Nizza. Fortunatamente ad aiutarla sono intervenute le commesse di un negozio e quindi la Polizia Municipale, che per fortuna era presente nelle vicinanze e che ha prelevato l’uomo, e presso la quale è stata sporta denuncia".

"Altre aggressioni – prosegue la testimonianza – si sono verificate nei confronti di un paio di persone, sempre da parte dello stesso soggetto, che ha seguito altre ragazze. Numerose sono già state le chiamate e gli interventi prestati dalle forze dell'ordine, che purtroppo sono inermi. Anche di notte quell’uomo grida in strada e suona ai citofoni dei palazzi della zona”.

Raggiunto al telefono dal nostro giornale, il comandante della Polizia Locale Davide Bernardi conferma la circostanza: “Effettivamente stiamo monitorando quella zona in modo particolare. Non ci risultano nuove denunce a carico del soggetto, cui abbiamo notificato la notizia di reato per il fatto segnalato dal vostro lettore. Abbiamo seguito la situazione e a seguito della chiamata siamo intervenuti con alcuni colleghi, ma non ci sono i presupposti per alcuna misura cautelare”, conclude Bernardi.

In quanto a ulteriori segnalazioni, il Comando della Polizia Locale è a conoscenza di altri episodi analoghi, che però poi non sono sfociati in denunce da parte dei cittadini coinvolti.

La raccomandazione del nostro lettore è “la massima prudenza e di non intervenire singolarmente, ma almeno sempre in coppia in quanto il soggetto sarebbe particolarmente aggressivo. Speriamo tutti in una rapida risoluzione del problema – il suo auspicio –, magari con l'intervento del sindaco, prima che accada qualcosa di veramente serio”.