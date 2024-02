Ritrovata Aurora: la 15enne di Casalgrasso ha chiamato i genitori per tornare a casa

Si è presentata intorno alle 15.30 di oggi al Commissariato di Polizia di Ivrea (To) la 15enne di Casalgrasso di cui i genitori non avevano più notizie da martedì mattina, da quando come ogni giorno era uscita per andare a scuola in bus senza però fare poi ritorno a casa.

Aurora fisicamente sta bene – si apprende –, è solo un po' confusa. I genitori la stanno raggiungendo per poterla riabbracciare.

Una storia di apprensione e preoccupazione per tutta la comunità cuneese, che si era mobilitata anche sui social per poterla ritrovare, e che ora si conclude con il lieto fine.

La ragazza non ha ancora dato spiegazioni circa le ragioni di un gesto che le ricerche compiute dai Carabinieri avevano intanto consentito di delineare come un allontanamento volontario. Nelle prossime ore per precauzione verrà sottoposta a una visita in ospedale per accertamenti di routine e poi in modalità protetta verrà ascoltata.