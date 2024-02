Truffe e furti a danno di anziani: i Carabinieri di Cuneo pronti a lanciare la nuova campagna di sensibilizzazione

Lo scorso anno il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, con l’intento di mettere in guardia le persone anziane contro il pericolo delle truffe e dei furti in loro danno, aveva lanciato una campagna di sensibilizzazione mediante l’affissione sugli autobus della società “Bus Company” di manifesti a tema con messaggi di informazione.



Il fenomeno, per quanto in lieve calo nel 2023 rispetto all’anno precedente, è ancora diffuso nella provincia di Cuneo ed è necessario continuare sia con una efficace azione di contrasto con indagini mirate sia con una assidua sensibilizzazione a favore selle persone più esposte a questo genere di reati.



In tale quadro, domani, 2 febbraio, alle ore 15.30, si terrà un incontro presso la sede dell’Unitre di Cuneo, in via Sobrero 16, nel corso del quale verranno illustrati alcuni recenti casi di truffe messe in atto con modalità ricorrenti, nonché presentata una nuova campagna di sensibilizzazione curata dal Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo.