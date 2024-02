La reazione (negativa) del mercato crypto dopo le parole di Powell di ieri

Ieri, il mercato delle criptovalute ha subito una brusca frenata in seguito alle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

Le principali criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Dogecoin, hanno registrato un improvviso calo dopo che Powell ha indicato che probabilmente la Federal Reserve non taglierà i tassi a marzo. Tuttavia, Meme Kombat, l’irriverente criptovaluta attualmente in fase di prevendita, continua a macinare terreno.

Le parole di Powell sono state chiare

Nel corso della conferenza stampa post-incontro del Federal Open Market Committee, Powell ha affermato che, sulla base dell'incontro odierno, è poco probabile che il comitato raggiunga un livello di fiducia sufficiente entro marzo per identificare quel momento come opportuno per un taglio dei tassi. Queste parole hanno raffreddato le aspettative degli investitori, che avevano previsto un possibile taglio dei tassi nella riunione di marzo.

La dichiarazione di Powell ha avuto un impatto immediato sui mercati, con gli asset a rischio, inclusi Bitcoin ed Ethereum, che hanno subito un repentino declino. Bitcoin è sceso a 42.100 dollari, mentre Ethereum ha registrato una significativa diminuzione del suo valore.

La reazione negativa si è estesa all'intero mercato delle criptovalute, con la capitalizzazione di mercato globale che ha registrato una diminuzione dell'8,29% nelle ultime 24 ore, attestandosi ora a 1,51 trilioni di dollari.

Non solo le criptovalute hanno risentito di questa reazione avversa

Anche i mercati tradizionali, come azioni e titoli, hanno registrato un calo. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 317,01 punti, l'S&P 500 ha registrato un calo dell'1,61%, e il Nasdaq Composite un calo del 2,23%. Inoltre, i rendimenti del Tesoro hanno oscillato, con il rendimento decennale di riferimento che si aggira attorno al 3,9%.

Analisti di mercato ed esperti di criptovalute hanno fornito varie prospettive sulla situazione attuale. Michael Van de Poppe, analista di criptovalute, ha espresso ottimismo riguardo a Ethereum, prevedendo che possa raggiungere i 3.500-4.000 dollari nei prossimi 3-6 mesi.

Tuttavia, Zach Pandl, capo della ricerca presso Grayscale Investments, ha avvertito che la decisione della Fed potrebbe rappresentare un "ostacolo temporaneo" per Bitcoin, portando a un rafforzamento del dollaro nel breve termine.

Inoltre, gli investitori stanno già guardando avanti, ovvero all'halving del Bitcoin previsto per aprile 2024. Analisti on-chain come Ali Martinez forniscono prospettive sulla base di precedenti halving, offrendo punti chiave da considerare per chi sta pianificando strategie di investimento a lungo termine.

Dunque, la reazione negativa del mercato crypto dopo le parole di Powell evidenzia la sensibilità degli investitori a segnali e dichiarazioni provenienti dalle istituzioni finanziarie centrali. Tuttavia, non tutti ne hanno risentito, dato che Meme Kombat ha quasi raggiunto gli 8 milioni di dollari in prevendita.

Meme Kombat sfida le parole di Powell con un successo esplosivo nella prevendita

Nonostante il pessimismo nel mercato delle criptovalute, Meme Kombat (MK) emerge come un progetto che sfida la tendenza ribassista, riscuotendo un successo esplosivo nella sua fase di prevendita. Mentre le dichiarazioni di Jerome Powell hanno influenzato negativamente i mercati tradizionali e cripto, MK ha attirato l'attenzione degli investitori, raccogliendo oltre 7,8 milioni di dollari durante la sua prevendita.

Meme Kombat è un gioco di combattimento P2E costruito attorno a personaggi di meme virali, come Wojak e Pepe the Frog. La sua proposta consente agli utenti di scommettere su combattimenti virtuali tra questi iconici personaggi, i quali si sfidano in un'arena di battaglia, animati dall’IA. I sostenitori possono guadagnare premi in token MK selezionando il vincitore di queste epiche battaglie.

Ciò che distingue ulteriormente Meme Kombat è l'implementazione di un protocollo di staking incorporato per il token MK. Questo significa che gli investitori hanno non una, ma due modalità per generare reddito attraverso il progetto. La combinazione di gioco, scommesse e staking offre una varietà di opportunità per coloro che desiderano partecipare all'ecosistema MK.

Alcuni esperti del settore, come il trader Zach Humphries, vedono MK come una potenziale risposta all'entusiasmo generato dalle cosiddette "meme coin" di successo come Bonk (BONK) e dogwifhat (WIF).

Con i token MK ancora disponibili a 0,279 dollari per un periodo limitato, l'entusiasmo attorno a Meme Kombat cresce, anche grazie al prossimo contest in programma, suggerendo che molti vedono questa fase come un'opportunità ideale per entrare nel progetto in una fase embrionale. In un momento in cui le parole di Powell hanno influenzato i mercati, Meme Kombat dimostra che c'è spazio per l'innovazione e l'eccitazione nel mondo delle criptovalute.

