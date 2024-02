Cherasco: l’omaggio a Puccini con una serata organizzata dal circolo culturale Eureka

Manon Lescaut, La bohème, Tosca e, ovviamente Turandot: mercoledì 7 febbraio la Città delle paci ricorda il compositore Giacomo Puccini, nel centenario dalla morte, con una serata dedicata alle sue più celebri creazioni operistiche.

“Appuntamento all’opera” il titolo scelto per il momento d’ascolto, organizzato dal circolo culturale Eureka, nei locali dell’auditorium comunale, in via San Pietro, dalle 20.45: la serata è stata inclusa fra gli eventi della rassegna Cherasco incontra, alla quale collaborano l’associazione Cherasco Cultura e l’Amministrazione comunale.

La musicologa Ilaria Castellazzi guiderà gli uditori nell’approccio alle arie scritte dal musicista, nato a Lucca nel 1858 e scomparso a Bruxelles nel novembre del 1924. Sul palco si esibiranno, accompagnati dal pianoforte, i soprani Patrizia Migliore e Susanna Soria (insegnante del circolo culturale Eureka la prima, stimata professionista di Asti la seconda) e il tenore Dario Prola (originario della Valle d’Aosta, attualmente collaboratore del Teatro regio di Torino). La serata è la seconda di un ciclo di tre appuntamenti dedicati al mondo operistico: il prossimo e ultimo incontro è in programma venerdì 10 maggio.

Spiega Ilaria Castellazzi: «Una breve introduzione, arricchita con informazioni e curiosità su personaggi e trama, fornirà agli spettatori le indicazioni per comprendere la partitura. Queste serate vogliono essere un primo approccio al mondo dell’opera, un’appassionata premessa dalla quale ci auguriamo scaturisca la curiosità necessaria per avviare la frequentazione del teatro».

Presieduto dalla docente Maria Bongiovanni, il circolo culturale Eureka ha sede in frazione Roreto di Cherasco e svolge parte delle proprie attività anche ad Alba, in collaborazione col Centro Culturale San Giuseppe. La realtà cheraschese si occupa di musica dalla divulgazione all’insegnamento, attraverso corsi introduttivi, lezioni individuali e collettive di pratica strumentale, laboratori didattici e incontri con grandi protagonisti della scena musicale.