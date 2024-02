Si scaldano i motori a Revello per la festa di San Biagio in programma dal 2 al 10 febbraio

Da domani, venerdì 2 fino a sabato 10 febbraio, un ricco programma realizzato dalla Pro loco in cui si accontentano i gusti di grandi, giovani e piccini e si rispetta la grande tradizione del paese legata al Santo conosciuto anche come protettore della gola.

I volontari della Pro loco di Revello desiderano bissare il grande successo dello scorso anno

Il paese è pronto ad animarsi grazie alla festa patronale di San Biagio, un evento che rispetta le amate tradizioni revellesi e che, allo stesso tempo si evolve, grazie a un programma adatto a tutti, dai più piccoli agli anziani.

Il Pala San Biagio, per il secondo anno allestito nell’area del bocciodromo, sarà ufficialmente inaugurato venerdì 2 febbraio dalla serata di apertura dedicata ai giovani con “Tutta Fuffa”.

Sabato 3 febbraio la giornata inizia alle 15 con il ballo in maschera dei bambini animato da dj Pog e prosegue con la cena a base di paella.

Dalle 21,30 presentazione delle maschere revellesi Marco Rubiolo (Ruchin), con Giorgia Cappellino (Biasina) che riceveranno le chiavi del paese dal sindaco Daniele Mattio.

La festa di apertura di Carnevale continuerà con il dj Kamillo e la musica di Matteo Dianti.

Domenica 4 febbraio, dopo la messa delle 15 celebrata al santuario collinare dedicato a San Biagio, la Pro loco distribuirà cioccolata calda e vin brulè.

Alle 21 il Pala San Biagio ospiterà la serata di beneficenza a cura di Cecy Onlus con la compagnia teatrale “I mach fina li” di Saluzzo, che porta in scena “La Rapina. Mentre Lunedì 5 alle 21 si aprirà l’attesissimo Gran Veglione di San Biagio con l’Orchestra Marianna Lanteri (prenotazione obbligatoria entro il 3 febbraio).

All’insegna della tradizione mercoledì 7 febbraio le vie del centro saranno animate dalla Fiera Agricola e dalle 16, sotto l’ala del mercato, merenda a base di polenta. Dalle 21 serata danzante con Maurizio e La Band (prenotazione obbligatoria entro il 3 febbraio).

Venerdì 9 febbraio secondo appuntamento dedicato ai giovani con lo “Young Party” e la musica di dj Roxi prima dell’arrivo di un ospite a sorpresa.

Il calendario di appuntamenti si chiude sabato 10 febbraio con “Happy Carnival”, una cena di chiusura a tema carnevalesco (prenotazione obbligatoria entro il 7 febbraio), nel corso nella quale la Pro Loco svelerà il tema dell’edizione 2024 di Borghi in Gioco, previsto per il mese di giugno.

Prima che la musica live di “Abcd Band” e il dj set con dj Fede Gone e dj Klok scandisca la fine di un altro successo.

“Siamo orgogliosi di poter proporre un programma così ricco con appuntamenti diversi tra loro e in grado di rendere San Biagio davvero la festa di tutti i revellesi – le parole del presidente della Pro loco Elia Tevino –: il programma è ufficiale, con la conferma di tutti gli appuntamenti che hanno fatto la storia di questa festa patronale e le novità che negli anni l’hanno resa ancora più viva e partecipata, ma stiamo ancora lavorando a un paio di sorprese che sveleremo nei prossimi giorni”.

Durante le serate del venerdì e la serata finale cocktail-bar all’interno del Pala San Biagio sempre aperto: le prenotazioni per le cene possono essere effettuate in Bocciofila o bar Excalibur di Revello, mentre quelle per le serate danzanti del lunedì e mercoledì esclusivamente in Bocciofila.