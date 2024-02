Mondovì, il centrosinistra interroga l'amministrazione su insediamenti produttivi e agevolazioni IMU e TARi per per le imprese

Diffusione bando regionale per l’insediamento o ampliamento di attività produttive e agevolazioni comunali pagamento IMU e TARI al centro dell'interrogazione presentata dai consiglieri del centrosinistra monregalese Cesare Morandini, Davide Oreglia e Laura Gasco.

"La creazione di posti di lavoro, l’insediamento o l’ampliamento di imprese nel settore produttivo - scrivono i consiglieri - sono cruciali per la città di Mondovì, che da anni fa registrare uno scenario economico e demografico non certo incoraggiante, come evidenziato dagli stessi dati del Documento Unico di Programmazione discusso in Consiglio nel febbraio 2023.

Mondovì ha una storia industriale di tutto rispetto, ma il suo Piano per gli Insediamenti Produttivi ha esaurito la disponibilità di lotti per aziende che vogliano istallarsi a Mondovì con le agevolazioni previste; l’Area Industriale conserva invece una buona disponibilità di terreni. Siamo convinti che la città non debba rassegnarsi al declino, e debba piuttosto cercare con ogni mezzo di attrarre occupazione ed impresa. Quindi, in attesa di iniziative importanti per ricostituire un’offerta di lotti di PIP, la nostra minoranza di centrosinistra ha accolto con favore, a marzo e aprile 2023, il provvedimento di agevolazione per le strutture edilizie nuove o rinnovate contenuto nei nuovi regolamenti IMU e TARI."

"Chiediamo ora all’amministrazione - proseguono Marandini, Oreglia e Gasco - di porre l’attenzione al bando attivato dalla Regione Piemonte il 5 ottobre scorso, con scadenza 28 giugno 2024, rubricato come “Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio”, su fondi FESR. E’ rivolto a imprese e professionisti ed ha lo scopo di promuovere investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni in Piemonte oppure di servizi funzionali e strettamente legati all’attività industriale. Ai destinatari del bando – elemento non secondario - è richiesto obbligatoriamente un incremento occupazionale minimo. L’importanza del programma di fondi regionali FESR 21-27 è testimoniata dall’impegno delle Camere di Commercio del Piemonte (compresa quella di Cuneo), che hanno attivato una serie di incontri di consulenza per l’accesso a tali fondi (a Cuneo è previsto un incontro in presenza giovedì 15 febbraio 2024). Ora: nella convinzione che ogni strada vada presa in considerazione in ordine allo sviluppo dell’occupazione della nostra città, rileviamo come le agevolazioni concesse per il pagamento di IMU e TARI possono costituire un ulteriore incentivo alle imprese che vogliano usufruire del Bando Regionale FESR per dislocarsi all’interno dell’Area Industriale monregalese."

"Chiediamo pertanto - concludono i consiglieri - se l’amministrazione sia a conoscenza di imprese o professionisti che abbiano richiesto o intendano richiedere l’erogazione dei fondi regionali per insediarsi nell’area industriale monregalese, e in che modo abbia segnalato o ritenga opportuno segnalare alle imprese, attraverso il proprio sito istituzionale o con altri mezzi, i termini del bando regionale e delle agevolazioni comunali IMU e TARI, in modo da darne la più ampia diffusione possibile."