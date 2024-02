Sci alpino, Combinata a squadre: il cuneese Saracco e Max Perathoner sul tetto del mondo in Francia

Il cuneese Edoardo Saracco e Max Perathoner sono campioni mondiali della combinata a squadre. Dopo il trionfo nella mattinata di ieri (31 gennaio) di Perathoner nel superG, la singola manche di slalom del pomeriggio affrontata dal ventenne cuneese dei Carabinieri ha permesso alla coppia azzurra di mettere in bacheca il secondo oro italiano dei Campionati Mondiali Juniores di Portes Du Soleil, in Francia.



Un mercoledì trionfale per il team italiano, quello trascorso in Alta Savoia, con due titoli a distanza di poche ore: Saracco, sfruttando il vantaggio accumulato da Perathoner nel superG del primo pomeriggio, ha saputo difendere la prima posizione dal ritorno dei francesi Elezi Cannaferina / Azzolin: 2’01″84 il tempo della coppia azzurra che ha mantenuto 19 centesimi di vantaggio sui padroni di casa, con gli austriaci Zudrell / Greber terzi a 0″54 e risaliti di ben nove posizioni grazie al miglior parziale fatto segnare dallo slalomista biancorosso. Tredicesimo posto quindi per Pietro Motterlini e Fabio Allasina (+2″02) con tre posizioni recuperate nella manche di slalom, mentre Leonardo Rigamonti ed Andrea Bertoldini hanno occupato la tredicesima piazza della classifica a 2″79 dai compagni di squadra. L’Italia si era imposta anche nel 2023 a St. Anton in questa disciplina grazie al successo di Marco Abbruzzese (superG) e Corrado Barbera (slalom).



Quarto e quinto posto invece per le due coppie azzurre formate da Matilde Lorenzi / Emilia Mondinelli e da Sara Thaler / Ambra Pomarè nella prova femminile.



La coppia svizzera Blanc/Brändli dopo il successo di Blanc in SuperG si è garantita il titolo iridato con un margine di 0″53 sulle austriache Bürgler/Falch e 0″99 sulle altre due elvetiche Grob/Mächler.



Ai piedi del podio, quarto posto quindi per Lorenzi/Mondinelli: partendo dal sesto posto di Lorenzi (due le formazioni assenti), Mondinelli ha recuperato due posizioni grazie al secondo tempo di manche, per fissare il ritardo a 1″42. Alle loro spalle, quinto posto per Thaler / Pomarè, risalite di quattro posizioni con un ritardo complessivo di 1″79. Uscita invece per Beatrice Sola, in gara al fianco di Carlotta De Leonardis.



Oggi, giovedì 1 febbraio, nell’Alta Savoia è in programma il parallelo misto a squadre.