Bra: al palasport Sporgente la sinergia "in maschera" tra AVIS e AIDO

Sarà la città di Bra ed il Palasport Sporgente di Via A. e D. Ballerini, 9 la cornice che ospiterà un simpatico e divertente momento d'aggregazione fortemente voluto da un team vincente, AVIS Bra, che ha coinvolto quale utile occasione per far squadra AIDO, Lions, Leo e l'ASD New Twirling Bra creando sinergie vincenti per regalare ai bimbi un pomeriggio (ore 15.00) di sana allegria.



Se è vero che sul 2024 AVIS ed AIDO su Bra daranno concretezza, con preziose e differenti forme di collaborazione, a momenti di socializzazione con concetti e principi di carattere ed utilità comunitaria per stimolare alla donazione di sangue, organi e tessuti, dopo il successo ottenuto ad inizio d'anno per la "befana", il "carnevale" permetterà nuovamente ai bimbi mascherandosi di emulare i personaggi della loro fantasia portando un sorriso alle di certo tante famiglie presenti al centro sportivo braidese.

"Siamo fermamente convinti che far rete sia utile a promuovere un gesto generoso legato alla donazione a 360° ed aver coinvolto oltre ai 'cugini' di AIDO anche Lions, Leo e New Twirling Bra porterà a dar vita ad un pomeriggio di festa per i più piccoli e di avvicinamento ad un'azione di sensibilizzazione utile a chi malato necessita di 'trasfusioni' o 'trapianti' - dice il Presidente AVIS di Bra Armando Verrua che conclude - Portare e far fare un sorriso non è mai semplice, ne facile, ma pensiamo che Domenica 11 Febbraio sarà un'occasione da non perdere...provare per credere!"