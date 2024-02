Buona lettura dal Caffè Letterario di Bra con “Non parlare con la bocca piena”

Destreggiandosi tra film impegnativi e commedie all’italiana, tra la conduzione di programmi tv e fiction amate dal pubblico, la brava e bella Chiara Francini firma anche il romanzo “Non parlare con la bocca piena” (Rizzoli).



Si tratta di una storia di formazione sospesa tra dentisti e caramelle, nonne, zie e amiche tatuate, cuori e nostalgia. Scritto con una penna fulminante, originalissima, qua e là impertinente, fa ridere grazie ad un’irresistibile galleria di personaggi e, allo stesso tempo, commuove, parlando con saggezza di amore ed amicizia, tolleranza e (non sempre) lieto fine.



La protagonista è Chiara, da poco uscita da una relazione con Federico. Il suo essere una donna emancipata le ha impedito di portare avanti pure questa storia. Ora il dolore le morde il cuore. Ma niente, non ce la fa ed eccola a suonare il citofono a papà, a trascinarsi su per le scale i due trolley, ad addolcire la vita masticando Galatine per consolarsi un po’ come le hanno insegnato fin da piccola.



Meno male che, a casa dei suoi, Chiara ritrova tutto com’era: la cameretta rosa da principessa, l’albero di Natale acceso ad ogni stagione, le riviste anni Novanta, gli amici di famiglia chiassosi e colorati. E naturalmente la matura armonia d’amore tra i suoi genitori. Un amore che ha superato tante prove, un amore coraggioso e per nulla convenzionale, un amore disinteressato e forte che ha sconfitto i pregiudizi. Ma anche un amore buffo e capace di curare le ferite della vita (pure quelle che non si rimarginano perfettamente e lasciano la cicatrice). Una vera scuola d’amore, da cui Chiara avrà ancora molto da imparare.



Le pagine sono incentrate sui temi dell’attualità, della famiglia contemporanea e di come gli affetti vengono vissuti nella società globalizzata. “Non parlare con la bocca piena” è un libro felicemente al femminile, dove il nucleo familiare, viene trattato senza retorica e paternalismi. Il libro si legge in due giorni (proprio come ho fatto io) e suggerisco una scorta di Galatine, da consumare durante la lettura, così da creare il giusto feeling con la protagonista.