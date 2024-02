Il pizzaiolo cuneese Giuseppe De Lucia approda al "festival delle celebrita" di Sanremo

L’ormai noto maestro pizzaiolo cuneese Giuseppe de Lucia, titolare di Passione Pizza, sarà ospite de “il salotto delle celebrità“ in occasione del festival di Sanremo 2024.

Un evento rappresentato da grandi star, attori, cantanti e celebrità del panorama nazionale e internazionale. Un'occasione per condividere giorni di musica, di cultura e di premiazioni tra le tante stelle presenti all’evento.

Giuseppe De Lucia, con la sua sempre immensa passione, costanza e caparbietà, è riuscito già da tempo a farsi notare nel panorama giornalistico e mediatico nazionale, tanto da riuscire a realizzare un altro grandissimo sogno: approdare a questo format divenuto ormai tra i principali del festival.

"Sono felicissimo di essere ospite in questo grandissimo format dedicato al prestigioso festival di Sanremo - commenta De Lucia. E’ una grande emozione e occasione, per me, poter essere presente ad un evento così importante e poter così raccontare un po’ di me, della mia grande passione e poter condividere momenti insieme a grandi personaggi della musica, della tv e del mondo dello spettacolo e del cinema. Non avrei mai immaginato di poter raggiungere questi traguardi, se mi volto indietro e vedo da dove sono partito... di sicuro nulla accade per caso ed io sono stato molto fortunato, oltre ad essere tanto tenace e testardo nel voler dimostrare a chi mi ama e non solo, cosa provassi nello svolgere quello che per tanti può essere un semplice lavoro mentre per me è stato sempre e solo una grande passione. Sono tornato ad aprire i libri, ho fatto tante esperienze formative, corsi, master, fino alla laurea in specializzazione di scienze e tecniche dell’alimentazione. Tutto ciò è stato ed è ancora possibile grazie all’amore e al sostegno della mia famiglia, di mia moglie e dei miei figli che ogni giorno mi danno quella forza per affrontare ogni cosa senza pormi limiti. Grazie anche a tutte le persone che negli anni mi hanno dimostrato e mi dimostrano il loro affetto e la loro stima. Ogni giorno provo a ripagarli cercando di fare sempre del mio meglio".