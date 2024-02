A Mondovì nasce la Scuderia Alpi del Mare ASD per promuovere eventi motoristici in provincia

Il nuovo anno porta in seno grandi novità sul panorama motoristico monregalese. È con queste parole che viene annunciato l’esordio della Scuderia Alpi del Mare ASD, che muoverà i primi passi durante le prime settimane del venti-ventiquattro, con l’obiettivo di promuovere eventi riservati al settore motoristico, prevalentemente all’interno del mondo delle quattro ruote, con un occhio di riguardo alle auto storiche.

Un’idea voluta dal Presidente Davide Peruzzi e dal Vicepresidente Daniele Clerico, nonché condivisa da un direttivo formato da sette persone, tutte con una pregressa esperienza nel settore. Un modo per rilanciare la passione verso i motori ed il motorsport nel basso cuneese, ripercorrendo quello che è stato il glorioso trascorso motoristico del territorio.

La “neonata” scuderia, che ha sede nel cuore del capoluogo del monregalese, a Mondovì, sta già lavorando per pianificare i prossimi eventi, che verranno comunicati a breve sul sito www.scuderiaalpidelmare.it e sui principali canali social. Altresì la scuderia sarà attiva già dai primi mesi del 2024, presenziando alla Fiera di Primavera di Mondovì in aprile, per scoprire insieme tutte le novità, anche in ottica di sensibilizzazione verso la sicurezza stradale.