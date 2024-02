Aumento della tassazione a Cervasca, il sindaco: "Impossibile evitarlo. Ma ora la residenza per anziani è in sicurezza"

"Nessun sindaco, tanto più in scadenza di mandato, è contento di aumentare la tassazione. Ma non c'erano davvero alternative. La casa di riposo di Cervasca ora è in sicurezza, per chi ci lavora e per gli ospiti. Non potevamo non agire. I costi sono stati alti, tra i 250 e i 300 mila euro. Senza contare che molti degli appalti in corso, dai trasporti alla mensa all'assistenza all'autonomia, rinnovati in deroga, ora aumenteranno. Il Comune deve garantire dei servizi i cui costi sono aumentati".

A dirlo è Enzo Garnerone, primo cittadino di Cervasca, che spiega la pur sofferta decisione di abbassare la soglia per il pagamento dell'addizionale comunale Irpef da 75 mila e 42 mila euro.

"Mi rendo conto che la soglia è stata notevolmente abbassata. Contiamo di rialzarla, ma non si tornerà più alla cifra di partenza, perché la situazione economica è cambiata. Ricordo che si parla di una cifra individuale, non del reddito del nucleo familiare", continua Garnerone, che evidenzia come si sia generata molta confusione e anche un certo allarmismo sulle cifre diffuse.

"Ribadisco che sotto i 42 mila euro di reddito, non si paga niente al Comune di Cervasca", che ricorda i gravi problemi emersi con il crollo di una parte del soffitto della Residenza per anziani del paese, a novembre 2022.

"La struttura aveva problemi importanti, sempre tamponati. Noi l'abbiamo finalmente messa in sicurezza, occupandoci anche della gestione dei 38 ospiti, trasferiti per tre mesi presso una struttura di Cuneo. Abbiamo agito prontamente e in fretta. Ora la struttura è sicura. Saranno necessari altri lavori, nei prossimi anni, ma niente che pregiudichi, adesso, la sua sicurezza", conclude Garnerone, che evidenzia ancora una volta l'importanza di un intervento che è a vantaggio dell'intera comunità e che richiede un contributo dei cittadini cervaschesi per il bene della comunità.