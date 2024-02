Ceva valorizza lo sport: spesi oltre 500mila euro per gli impianti cittadini

Oltre 500 mila euro: è questa la cifra spesa per gli impianti sportivi dall’amministrazione del Comune di Ceva. Una cifra pesante, ritenuta però indispensabile per poter offrire ai ragazzi delle scuole, ai giovani e non solo a loro, spazi a norma e ben curati per svolgere attività motoria, stare insieme e divertirsi.



“Lo sport è un’attività fondamentale sia per la crescita dei ragazzi che per gli adulti - sottolinea il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - per questo, cosa assai rara, la nostra amministrazione ha deciso da sempre di mettere a disposizione le palestre in maniera totalmente gratuita, ossia il Comune mantiene i locali, con tanto di luce e di riscaldamento, tutto a suo totale carico. Una voce non indifferente per il bilancio di una città come la nostra ma crediamo fermamente nella funzione sociale, di aggregazione e di formazione dello sport”.



Per meglio calendarizzare la fruizione degli impianti, a settembre di ogni anno si svolge una riunione con tutte le associazioni e le società sportive che bloccano giorni ed orari per i loro allenamenti, concordando con tutti gli altri e cercando di soddisfare ogni richiesta.

“Non è facile incastrare le diverse esigenze, ma noi ci proviamo, con la collaborazione ed il buon senso di ognuno - prosegue il primo cittadino Bezzone - . Non esistono per noi sport di serie A e sport di serie B: tutti hanno la stessa importanza e dignità. A questo proposito - conclude Bezzone - ringrazio tutte le associazioni sportive del Cebano che con passione e attenzione si dedicano ai giovani, offrendo loro una grande opportunità di svago ma anche di formazione”.