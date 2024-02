Comunità Energetiche: a Salmour e Castelletto Stura i primi due incontri per gli imprenditori

Entra in fase operativa il progetto "Concerti Consorzio Bealera Maestra per la Cer e la transizione energetica inclusiva", che porterà alla nascita di otto Comunità energetiche rinnovabili da cabina primaria, coinvolgendo in tutto 21 Comuni del Cuneese, per un totale di oltre 45 mila cittadini.

Il progetto, dopo essere stato presentato dal sindaco di Bene Vagienna e presidente del "Consorzio Bealera Maestra" Claudio Ambrogio all'Auditorium Gse di Roma lo scorso novembre, verrà illustrato a imprenditori e cittadini della Granda.

I primi due incontri informativi, con l'intervento di Sergio Olivero (Energy Center del Politecnico di Torino) e Claudio Ambrogio (presidente del Consorzio Bealera Maestra), si svolgeranno a Salmour, martedì 13 febbraio, nella sala polivalente e a Castelletto Stura giovedì 15 febbraio, in municipio, con inizio alle ore 21.

Le due serata sono dedicate agli imprenditori, in qualità di potenziali produttori-maggiori utilizzatori di energia. Nelle prossime settimane gli incontri verranno riproposti anche in altri comuni delle Langhe e successivamente verranno proposte serate informative per cittadini e famiglie.

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito: progettoconcerti.it