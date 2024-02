Cuneo, un volantino in "piemunteis" per spiegare agli anziani il pericolo di truffe e furti

Un volantino informativo sul pericolo di truffe e furti a danno delle persone anziane, realizzato in dialetto piemontese: è questa la nuova campagna di sensibilizzazione sul tema per il 2024 realizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, illustrata oggi (2 febbraio) alle 15.30 in un incontro ufficiale nella sede Unitre di via Sobrero a Cuneo.



Presenti il Comandante Provinciale dei Carabinieri Giuseppe Carubia, il Capitano della sezione di Cuneo Sergio Pagliettini, il professor Giovanni Tesio – ideatore del volantino – e il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

La Provincia patrocina la nuova campagna

“Un onore per la Provincia contribuire, per come possibile, a questa nuova iniziativa del Comando – ha aggiunto Robaldo, che ha ricordato come in famiglia suo padre e suo fratello abbiano entrambi percorso una carriera nelle forze dell’ordine - . Imbrogliare qualcuno significa tradirne la fiducia, qualcosa di davvero orribile. E ‘fiducia’ viene in mente guardando la divisa dei Carabinieri come altre: è nostro dovere sostenere chi ci difende. E in un momento caotico come quello attuale serve sottolineare quando le cose funzionano perché se funzionano è perché c'è, sempre, qualcuno che le fa funzionare”.

I volantini in "piemunteis" per avvicinarsi all'utenza

I militari sono tornati quindi a realizzare la propria attività preventiva nei confronti di un tipo di reato che – pur se non violento – rappresenta una vera e propria “piaga sociale” per il territorio cuneese, dopo la campagna con immagini e messaggi significativi realizzata nel corso dell’anno passato assieme a Bus Company.



I volantini – realizzati in dialetto con l’idea di arrivare il più possibile alle persone oggetto delle truffe, e illustrati punto per punto dall’appuntato Dante Bruno - verranno consegnati negli incontri di approfondimento che i Carabinieri realizzeranno in tutto il territorio provinciale nel corso dei mesi (nel 2023 erano stati 135).

Carubia: "E' l'attività che ci impegna maggiormente"

L’occasione si è rivelata, anche, buona per illustrare ai tanti presenti alcune delle più comuni modalità con cui i truffatori realizzano i propri reati: fingendosi membri delle forze dell’ordine o tecnici del gas, cercando di avvicinarsi empaticamente ai truffati, o ancora utilizzando espedienti come l’utilizzo di gas dai forti odori per simulare perdite realmente inesistenti.



“Un fenomeno che esiste da sempre, e che riguarda l’intero territorio regionale che fa registrare dati statistici alti rispetto ad altre zone italiane – ha detto Carubia - : è il nostro core business, l'attività che ci impegna maggiormente”.



“Risulta quindi importante andare sul territorio e parlarne il più possibile – ha aggiunto il Comandante - . Dobbiamo convincere le persone senza un supporto a non aprire la porta, in questi casi, e a chiamare il 112. Ma l’anziano, spesso, vede in chi bussa alla porta un'occasione per fare due parole, per avere un po' di compagnia. E questo rende il reato in sé ancor più odioso”.