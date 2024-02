"Haiti, l'isola che non c'è": incontro con padre Miraglio a Borgo San Dalmazzo

Martedì 6 febbraio alle ore 20.45 presso la sala della Parrocchia “San Dalmazzo” di Borgo San Dalmazzo si terrà un incontro con P. Massimo Miraglio, missionario camilliano ad Haiti, sul tema: "Haiti, l'isola che non c'è. Il silenzio colpevole della comunità internazionale".

Il missionario ci parlerà della sua esperienza ormai ventennale in un Paese che sta morendo a causa dell’indifferenza della comunità internazionale. Così come molte altre zone del Pianeta, Haiti non esiste e non interessa a nessuno.

Viviamo in un mondo ormai sempre più polarizzato, dominato dagli interessi delle grandi potenze, una situazione drammatica che segna la sconfitta del multilateralismo attento ai bisogni di tutti.

All’indomani del terremoto del 12 gennaio 2010 (300.000 vittime), la comunità internazionale, gli USA capofila, avevano preso un solenne impegno di “ricostruire Haiti nel migliore dei modi”. A 14 anni da quegli impegni che cosa resta? E dove sono andati a finire i 6,4 miliardi di dollari americani “stanziati” per la ricostruzione del Paese caraibico?