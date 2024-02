I Carotaboys per lo Zambia: da Revello una raccolta fondi per costruire un campo da tennis

I CarotaBoys, fan di Jannik Sinner, supportano il "Cicetekelo Youth Project", iniziativa volta a migliorare le condizioni di vita dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate di Ndola, in Zambia.

Da Revello hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe che ha già superato i 2.500 euro.

“Il progetto - scrivono - mira a garantire un futuro scolastico e lavorativo a questi ragazzi, tutti tra i 6 e i 17 anni, attraverso lo sport, e in particolare il tennis. Grazie ad allenatori formati ed educatori esperti, il progetto offre a questi ragazzi diverse tipologie di allenamenti e l'iscrizione a scuole locali”.

“L'obiettivo ambizioso di questo programma - spiegano - è quello di portare a termine la costruzione di un campo da tennis nel centro sportivo e donare tutte le attrezzature necessarie per dare continuità al progetto”.

“Quindi siamo qui per chiedere un aiuto - proseguono - per far sì che questi ragazzi possano avere un futuro dignitoso e perché no, sognare di diventare un giorno dei campioni sportivi come il nostro idolo Jannik”.

La raccolta ha ricevuto più di sessanta donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/carota-boys-for-zambia.