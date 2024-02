I sindaci di Alba e Bra insieme all’Udienza Generale del Papa in Vaticano

Il sindaco di Alba Carlo Bo e il sindaco di Bra Gianni Fogliato, mercoledì 31 gennaio, hanno partecipato in Vaticano, a Roma, all’Udienza Generale settimanale alla presenza di Papa Francesco. Insieme a loro i tre ideatori dell’iniziativa di solidarietà “Regala un Sorriso”, Daniele Sobrero, consigliere con delega allo Sport del Comune di Alba, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia.

Il progetto da anni conta sulla benevolenza dello Stato Pontificio che in tutte le edizioni precedenti ha inviato la sua squadra di calcio con l’obiettivo comune di aiutare i bambini con problemi di salute.

L’Udienza Generale si è svolta nell’Aula Paolo VI, dove il Santo Padre ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo. Questa settimana ha incentrato la sua riflessione sul tema dell’ira, proseguendo il ciclo di catechesi su “I vizi e le virtù”. Il Papa ha poi salutato e incontrato i fedeli presenti, tra cui la delegazione del territorio che ha potuto scambiare alcune parole e presentare brevemente il progetto. L’Udienza si è conclusa con la recita del Pater Noster e la Benedizione Apostolica.

Il sindaco Carlo Bo: “E’ stata una grande emozione poter presenziare all’Udienza Pontificia. Trovarsi in mezzo ai tanti fedeli arrivati da ogni parte del mondo per poter vedere e incontrare il Santo Padre è stata un’esperienza intensa che credo porteremo tutti nel cuore a lungo. Il Papa, che ha origini astigiane, ricorda Alba e il territorio come zona di tartufi, vini e funghi. Siamo felici di aver potuto anche accennare al progetto di solidarietà e sport nato sulle nostre colline. La forza della nostra terra è proprio quella di saper lavorare in sinergia, ne è esempio anche la candidatura a Capitale italiana della Cultura per il 2026, con 88 comuni coinvolti”.

“Incontrare nelle vesti di sindaco il Pontefice – commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato - è davvero speciale perché si rappresenta un’intera collettività ed è il momento di un richiamo per tutti a valori e scelte forti nel segno della pace, dell’attenzione verso gli altri, dell’impegno per una comunità coesa, che dialoga, che si accorge di chi fa più fatica e che include. Questi temi si ritrovano nelle parole del Santo Padre, nel suo carisma e nel suo magistero, e desideriamo farli nostri nella gestione quotidiana dell’amministrazione cittadina anche attraverso un’iniziativa benefica così bella e di grande portata come Regala un Sorriso”.

I tre ideatori del progetto Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia: “Ringraziamo il Santo Padre per l’accoglienza e per il supporto al nostro progetto. Vogliamo anche ringraziare la Regione Piemonte e il suo Governatore Alberto Cirio e i Comuni di Alba e Bra con i loro sindaci per il patrocinio concesso e per la vicinanza mostrata da sempre; altresì tutti quelli che hanno contribuito e ci aiuteranno a raggiungere l’obiettivo finale”.

***

“Regala un Sorriso” è giunto quest’anno alla sua terza edizione. Nel 2022 destinatario dei proventi del progetto è stato il Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale Alba/Bra, mentre l’anno successivo a beneficiarne è stato il Reparto Pneumologia dell’ospedale Regina Margherita di Torino. In questo 2024 si tornerà a supportare l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, con l’obiettivo di donare alla struttura sanitaria, un ecografo con sonde e un macchinario per la respirazione.

Per raggiungere lo scopo sono state coinvolte diverse realtà del territorio, come Comuni, l’Associazione Sommariva del Bosco Solidale ODV e la Confraternita della Nocciola. Un fitto calendario di iniziative benefiche toccheranno diversi luoghi del territorio, con l’obiettivo di raccogliere fondi e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di potersi curare a casa, senza dover affrontare trasferte onerose e faticose per i piccoli.

Si comincerà a BRA, il 5 aprile, con la “Cena solidale calabrese” organizzata dall’Associazione Sansostese; il 12 aprile nel Centro polifunzionale Arpino si terrà la “Corrida canora solidale”; il 20 aprile avrà luogo nello stadio Attilio Bravi un torneo giovanile; il 17 maggio si chiuderà con una festa musicale, nei campi da hockey nel parco Atleti Azzurri d’Italia.

Ad ALBA, il 17 maggio, avrà luogo nel Teatro Sociale cittadino una mattinata dedicata al tema del bullismo; la lezione sarà tenuta dalla NIDA (Nazionale Italiana dell’Amicizia) che con i suoi personaggi del mondo delle fiabe e supereroi spiegherà la tematica ai bimbi albesi e braidesi di 4a e 5a elementare. Il 18 maggio si svolgerà allo stadio Augusto Manzo, il “Quadrangolare del Sorriso”, al quale parteciperanno la Nazionale Vaticana, la Nazionale Parlamentare Italiana, la Nazionale dei Sindaci Italiani e la Nazionale dello Spettacolo.

A SOMMARIVA BOSCO, il 4 maggio, si disputerà il triangolare femminile, con la Nazionale Woman Tattoo, la Nazionale Curve e la Nazionale Suore. In serata si svolgerà uno spettacolo con personaggi famosi.

Il 10 maggio sarà la volta di CORTEMILIA nel cui stadio avrà luogo il triangolare con i Magistrati, l’Ordine degli Avvocati e una selezione locale.

Il 19 maggio, a conclusione dell’evento, si svolgerà il concerto dell’Orchestra “Crome in movimento”, musica ed inclusione, all’ospedale di VERDUNO, con la consegna dell’assegno relativo alla raccolta.