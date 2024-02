L'associazione albese La Carovana riparte a tutto sprint: "Un grazie ai tanti sostenitori"

La brutta estate è alle spalle: il 10 agosto dello scorso anno la sede dell'associazione La Carovana in via Pola ad Alba era stata vandalizzata. Danni che avevano creato non pochi problemi, costringendo l'organizzazione di volontariato ad appoggiarsi alle associazioni ‘Circolo Montebellina’ e ‘Progetto Emmaus’ per avere a disposizione dei locali dove svolgere le proprie attività. Ora è tutto tornato alla normalità.

La Carovana OdV, che da oltre 30 anni si occupa di inclusione sociale e di attività per il tempo libero rivolte a persone diversamente abili e ai loro famigliari, ha ripreso l’abituale programmazione, fatta di gruppi teatro, feste, gite e interventi mirati su particolari situazioni.

Una ripresa che si deve anche all'aiuto delle persone e del territorio, come spiega il presidente Filippo Cervella: "Tutto ciò non sarebbe possibile senza l’azione dei soci ma anche e soprattutto senza il supporto economico, garantito da offerte di privati e dall’attenzione che viene a noi rivolta dagli Enti presenti sul territorio. Per quest’ultimo motivo desideriamo vivamente ringraziare il Vescovo di Alba Mons. Marco Brunetti, il sindaco di Alba Carlo Bo e il presidente del Rotary Club Alba Paolo Fortuna per i generosissimi contributi erogati a nostro favore".

I contributi permetteranno di proseguire con le normali iniziative e di attivare anche corsi di formazione per i volontari. "Siamo intimamente orgogliosi di aver ricevuto così tanta attenzione e sostegno, un ulteriore stimolo per il prosieguo delle nostre attività e per l’inseguimento della secolare utopia che ci fa muovere nella direzione di un mondo che sia a misura d’uomo in tutte le sue accezioni", ha concluso il dirigente.

Un momento di condivisione e di divertimento per La Carovana sarà la grande festa di carnevale, prevista per sabato 10 febbraio.