La storica libreria La Torre di Alba si rinnova e collabora con Librerie.Coop

Già anticipata al Salone del libro di Maggio 2023, la collaborazione tra la storica libreria La Torre e Librerie.coop da febbraio sarà realtà.

Era stato Carlin Petrini nel 1976 ad annunciare la nascita della libreria, aperta il 19 giugno di quell’anno nella casa torre di piazza Pertinace con parole che fin da subito la connotavano la libreria come punto di riferimento per la comunità: "Non vogliamo essere un negozio, ma un’iniziativa sociale e culturale. La libreria nasce in Alba per riempire un vuoto, per fornire una struttura aggiornata su tutto ciò che l’editoria democratica pubblica".

Dopo quasi 50 anni è il momento di rinnovarsi, ma nel solco della tradizione e delle radici cooperative ed è per questo che la Torre ha scelto di dialogare con le librerie.coop, l’unica catena indipendente del paese, di proprietà di Coop Alleanza 3.0 che gestisce più di 80 librerie all’insegna della qualità delle proposte e del servizio, e che sente più vicina al proprio modo di intendere il lavoro del libraio e il ruolo civile e sociale delle librerie.

Il presidente Fulvio Prandi precisa che non si tratta solo di una collaborazione di natura commerciale: "Alle Librerie.coop chiediamo un supporto nella gestione delle merci per garantire alla cooperativa La Torre e ai suoi librai di continuare a svolgere il fondamentale ruolo di presidio del nostro territorio e ad offrire ai suoi cittadini una libreria rinnovata che possa rispondere alle nuove esigenze della clientela"

Continua il presidente: "Essere un’impresa culturale implica la consapevolezza di operare in un settore che in Italia versa in una persistente crisi; il nostro Paese sconta uno dei più bassi indici di lettura d’Europa, ma noi continuiamo a credere che questo comparto possa generare un importante valore aggiunto, che non si esaurisce sul piano meramente economico. Posto, infatti, che la sostenibilità economica è indispensabile per restare competitivi e far prosperare la dimensione imprenditoriale riteniamo parimenti importante la necessità di garantire ad Alba un luogo di aggregazione che promuova la lettura, l’incontro con gli autori e la creazione di un legame tra il territorio e la promozione culturale”

Non è la prima volta che librerie.coop, in quanto catena indipendente, fondata sui valori della cooperazione, collabora con librerie storiche. Lo fece con la libreria Zanichelli di Bologna, con la Nautilus di Mantova e nell’anno della pandemia con L’Arco di Reggio Emilia, così come non si è sottratta dal sostenere piccole cooperative libraie come di recente quella che gestisce la libreria Risguardi di Campobasso.

"Nel caso della libreria la Torre – sottolinea il direttore generale Nicoletta Bencivenni – si tratta una operazione di natura culturale e sociale, una collaborazione che unisce due realtà con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la lettura mantenendo saldo il legame con il territorio. Le librerie sono un patrimonio chiave della vita delle comunità e un bene da preservare per questo siamo particolarmente felici di questa collaborazione con la libreria La Torre che ci auguriamo possa, con il contributo della nostra esperienza, consolidare sia il prestigio di cui gode che l’apprezzamento della città e dei suoi cittadini".