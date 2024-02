Dall'onorevole Monica Ciaburro riceviamo e pubblichiamo:

"Esprimo le mie più sentite condoglianze a Laura e a Marco per la perdita della loro cara mamma. Donna dinamica e sorridente che insieme al marito Piero ha aperto una attività commerciale che da sempre è un punto di riferimento per i cuneesi e non solo"

Monica Ciaburro