Museo Diocesano di Cuneo sempre più inclusivo: da oggi c'è la guida nella "lingua italiana dei segni" [VIDEO]

Il Museo Diocesano di Cuneo è sempre più accessibile e inclusivo, nel rispetto della Convenzione dell'Onu che ha cancellato vecchi paradigmi di discriminazine che, fino a pochi anni fa, hanno impedito alle persone con disabilità di accedere alla cultura.

Il Museo di Contrada Mondovì, diretto da Laura Marino, da anni lavora per abbattere le barriere ed essere, davvero, un luogo per tutti, "non più tempio ma piazza", come ha sottolineato proprio la direttrice. Tanti percorsi inclusivi sono già stati realizzati, per rispondere alle esigenze di tutti. All'ingresso ci sono una carrozzina e un passeggino, sono stati acquistati dei libri tattili per i bambini con difficoltà nell'apprendimento, è stata cambiata l'illuminazione, che permette anche a chi vede poco di godere dei percorsi museali. Non solo, per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni, sono a disposizione delle grandi valigie che agevolano la comprensione del museo in modo ludico e semplificatp. Le guide sono state tradotte in varie lingue: oltre all'italiano, c'è in francese, inglese e tedesco.

Oggi è stata presentata la quinta guida disponibile, quella nella lingua italiana dei segni (LIS), realizzata da Enrico Dolza e Nicola Della Maggiora dell'Istituto dei Sordi di Torino, ente fondato nel 1814 e dal 2007 impegnato nel campo dell'accessibilità culturale.

Un progetto sostenuto dalla Regione Piemonte, presente il consigliere Matteo Gagliasso, e dalla Fondazione CRC, oltre che supportata dal Comune di Cuneo, che è intervenuto alla presentazione del progetto con la sindaca Patrizia Manassero e l'assessora alla Cultura Cristina Clerico.

Tanti i presenti, che hanno accolto con entusiasmo il progetto presentato dalla vulcanica direttrice Marino, da sempre attenta a rendere il Museo Diocesano un luogo da dove ognuno possa uscire arricchito.

All'ingresso del percorso museale, ci si collega alla rete wifi del Museo, si scannerizza il QRCode e si sceglie la propria lingua, compresa quella dei segni, disponibile da oggi. I totem nelle sale indicano quali sono quelle tradotte. Una volta inquadrato il codice, si apre un video con le spiegazioni nella lingua dei segni e godere di un allestimento incentrato quasi completamente su opere di pertinenza del complesso di San Sebastiano; il percorso proposto passa attraverso le devozioni dell’antica Confraternita e racconta così un pezzo significativo di spiritualità, di storia e di società.