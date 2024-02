Nel weekend aria di primavera in montagna: temperature sopra la media

Ancora per alcuni giorni avremo a che fare con l'alta pressione, che però nel corso della prossima settimana tenderà finalmente a cedere il passo a correnti occidentali più fresche e umide. Le temperature nel fine settimana si alzeranno di molto oltre la media soprattutto in montagna, dandoci un primo assaggio di primavera.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 2 a lunedì 5 febbraio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature principalmente in montagna. Sulle pianure possibilità ancora di nebbie anche estese e persistenti specie su province orientali.



Temperature oltre la media del periodo soprattutto in montagna. In pianura saranno mitigate nelle zone coperte da nebbia. Valori massimi generalmente compresi tra 15 e 18 °C, con tendenza ad aumento domani. In caso di nebbie persistenti potranno anche rimanere sotto i 10 °C. Sul cuneese potranno arrivare anche oltre i 20 °C domani sabato 3.



Minime invece che ancora saranno per lo più stazionarie e attorno 0/3 °C, valori negativi saranno ancora possibili qua e là nelle zone più soggette ad inversione termica con possibile brina e/o galaverna notturna e al primo mattino. Sulle coste invece si viaggerà tra i 10 e 12 °C. A quote di qualche centinaio di metri sopra alle pianure potranno rimanere anche oltre i 5/6 °C sempre a causa ell'inversione termica.



Venti per la maggior parte del tempo assenti o deboli variabili se si esclude qualche raffica di Foehn tra domenica e lunedì sulle Alpi settentrionali e valle d'Aosta.

Tendenza successiva

Gradualmente da martedì l'alta pressione si ritirerà più a sud lasciando spazio a correnti occidentali più umide e fresche, per cui a metà settimana potrebbe esserci un aumento della nuvolosità, preludio a possibili peggioramenti del tempo nel prossimo fine settimana.



