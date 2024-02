Pigiama Run di Cuneo: assegno di 12.100 euro consegnato alla Pediatria Oncologica di Savigliano

12.100 euro raccolti durante la seconda edizione del “Pigiama Run”, evento della LILT al quale il sodalizio cuneese ha aderito nel settembre 2023 per la seconda volta. Un assegno di 12.100 euro sono stati consegnati dalla presidente Patrizia Manassero nelle mani dell’associazione “Il Fiore della Vita”. Destinazione: la Pediatria Oncologica dell’ospedale di Savigliano, che è riferimento pe tutta la provincia di Cuneo.

“Con la seconda edizione – spiega Manassero, presente con il segretario Gianfranco Fortina e la direttrice Emma Mana – abbiamo ottenuto un ottimo risultato e ci siamo posizionati al quarto posto in Italia per numero di partecipanti. Pigiama Run è un progetto nazionale dedicato dalla Lilt all’oncologia pediatrica, dopo un primo rodaggi oi risultati non si sono fatti attendere. L’appuntamento ora è per il 20 settembre 2024. Per noi è qualificante raccogliere fondi per progetti finalizzati”

Alla consegna del contributo erano presenti anche il sindaco di Savigliano Antonello Portera, il direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra, il presidente del “Fiore della Vita” Gianfranco Capello con Stefano Quaglia: “Il nostro obiettivo – dicono – dopo l’acquisizione, nei primi anni di nuove tecnologie e l’ammodernamento del reparto, resta quello, molto importante, di sostenere il nucleo0 familiare del paziente e consentire ai piccoli, un reinserimento graduale e supportato.”