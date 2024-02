Cuneo, se alle Poste Centrali di Cuneo l'accesso per disabili non funziona

La telefonata di una lettrice, che questa mattina ha assistito ad una scena di quelle poco edificanti, all'ingresso delle Poste centrali di Cuneo, in via Bonelli.

Una sede, tra l'altro, la cui facciata è stata oggetto recente di recupero e restauro dei prospetti esterni dell’edificio storico al fine di restituirgli l’originale bellezza architettonica. Non, però, la rimozione delle barriere architettoniche.

Una signora in sedia a rotelle, accompagnata dal marito, sarebbe dovuta entrare in Posta per il ritiro della pensione, per la quale è necessaria la sua firma. Dall'ingresso di via Bonelli un cartello che invita all'ingresso agevolato, per i diversamente abili, da via Cavour, dove c'è la rampa. Che, però, non funziona e non consente, pertanto, l'accesso.

Da quanto raccontato dalla lettrice, sarebbe stato "offerto" un trasporto manuale: braccia umane a sollevare la carrozzina, cosa rifiutata. Nessuno, a quanto pare, sarebbe uscito per far firmare il ritiro alla titolare di pensione.

Una situazione che potrebbe riguardare anche le mamme con bambini in carrozzina o passeggino e che rileva un problema, quello delle barriere architettoniche, sul quale c'è ancora molta strada da fare.