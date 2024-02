Quando cultura e impresa si incontrano e parlano la stessa lingua: la sfida di Confindustria Cuneo [FOTO E VIDEO]

Partecipato incontro ieri, giovedì 1° febbraio, nella sede di Confindustria Cuneo. Nella sala Michele Ferrero il mondo dell'impresa ha potuto incontrare quello della cultura cogliendo le opportunità di mercato in “La cultura per l'impresa”.

La sezione Cultura di Confindustria Cuneo nata nel 2020 ha lavorato affinchè questo dialogo, questo scambio tra due mondi apparentemente paralleli potessero trovare interessi comuni generando ricadute sul tessuto sociale ed economico del territorio provinciale.

Una sfida portata avanti dal direttore generale Giuliana Cirio che spiega come l'obiettivo, non facile e scontato da raggiungere, era compito dell'associazione di categoria per dare un valore aggiunto alle imprese, ma anche alla stessa cittadinanza, attraverso “l'incontro proficuo e fruttuoso degli operatori della cultura con il mondo delle aziende”.

Ascoltiamo le sue parole nel video qui sotto:

Il presidente della Sezione Cultura, Beppe Incarbona, ha ricordato come sia nata la sezione, unica territoriale di Confindustria in Italia dedicata alle associazioni culturali.

Un evento sentito anche dalle istituzioni locali, sul palco sono intervenuti il presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, la sindaca Patrizia Manassero e il vice presidente della Fondazione Crc, Enrico Collidà.

Francesco Moneta, presidente del Comitato Cultura+Impresa ha presentato i risultati della ricerca condotta per conto di Confindustria Cuneo, ma i veri protagonisti della serata sono state le imprese e le associazioni culturali presenti, che hanno accolto e risposto alla sfida corsa dalla casa degli industriali.





Hanno p𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮t𝗼 𝗶 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶: