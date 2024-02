Rossana: le precisazioni del parroco sull'oratorio di San Domenico Savio

Al direttore.

Dopo le troppe parole fatte nelle feste natalizie a proposito dell’utilizzo dell’oratorio san Domenico Savio di Rossana in paese e sui giornali locali, desidero fare alcune osservazioni e precisazioni, anche in relazione alle inesattezze e affermazioni erronee che sono state fatte.



L’Oratorio San Domenico Savio era stato costruito negli anni settanta per volontà del parroco don Ribero come luogo di incontro per i ragazzi e giovani del paese.



Le ragazze infatti si ritrovavano nell’Oratorio dell’Asilo, tenuto dalle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, ma mancava un luogo per i maschi. L’Oratorio San Domenico venne tenuto per alcune attività in cui era richiesto uno spazio più grande e per il torneo di calcio.



Dopo la partenza delle Suore nel 2005, le attività dell’oratorio sono state unificate e si sono concentrate nell’Oratorio dell’Asilo, di più facile accesso.



La parrocchia si è trovata a dover sostenere le spese di due Oratori. Si è privilegiato l’Oratorio del Asilo dove si svolgeva il catechismo e le varie attività.



Per l’oratorio San Domenico c’erano due alternative: trovare un ente che lo gestisse, affidandolo con un comodato o vendere la struttura. La proposta di assumerne la gestione con i relativi oneri venne rifiutata sia dal Comune, che dalla Pro loco.



Si fece avanti un privato, a cui però il consiglio pastorale ritenne di non fare affidamento. La situazione andò avanti per diversi anni.



Nel 2010 un gruppo di volontari, tra cui in primo luogo Carlo Provenzano, che già si interessava della struttura per mantenerla agibile, decise di assumere l’onere della gestione, pensando a svolgere un'attività, che permettesse di ricavare i fondi necessari per affrontare le spese ordinarie e straordinarie.



Nel 2018 venne creata l’associazione amici dell’oratorio San Domenico Savio. Un’associazione nata a Rossana (e non a Centallo come scritto) e con un direttivo rossanese, in seguito esteso a soci di altri paesi del circondario e non solo.



Nella Visita Pastorale del dicembre 2022, il Vescovo ha approvato la scelta, ma ha chiesto che venisse firmato un comodato, per definire meglio i rapporti con la parrocchia e il paese. Il comodato è stato approvato dal Consiglio per gli affari economici della Parrocchia (dopo averlo discusso e anche modificato la bozza) e dalla diocesi e firmato nel giugno del 2023.



Nel comodato è scritto che: “La parrocchia ha la possibilità di utilizzare gratuitamente le strutture dell’Oratorio San Domenico per le attività di oratorio con i ragazzi/e che hanno la precedenza su tutte le altre iniziative.



La Parrocchia ha la possibilità di utilizzare i beni concessi in comodato per proprie iniziative parrocchiali o diocesane, compatibilmente con le attività già programmate dall’associazione, con un rimborso delle spese di luce, acqua e riscaldamento. Le altre associazioni del paese che avessero la necessità di utilizzare i locali, devono presentare domanda al Parroco che se i locali sono liberi da impegni dell’Associazione affidataria, concederà l’autorizzazione all’utilizzo”.



Nel novembre del 2023, su mia richiesta l’Associazione ha acconsentito che i locali a Capodanno vengono usati ad anni alterni anche dall’Associazione ex-allieve Salesiane, a partire dal 2024.



La concessione venne firmata il 27 novembre e consegnata al Vescovo, che l’aveva richiesta, il giorno dopo. Tutto si era già risolto quindi prima della bufera mediatica scatenato la settimana successiva sui social e sui giornali locali. Quanto scritto e pubblicato è stato quindi sbagliato e ingrato, dal momento che quanto chiesto era già stato concesso. Approfitto per ringraziare Carlo Provenzano e l’Associazione San Domenico Savio per quanto hanno fatto fin qui per mantenere l’Oratorio in questione e per la collaborazione costruttiva con la Parrocchia.