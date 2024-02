Saluzzo, in crescita il 2023 dell'ADAS Fidas: nel 2024 si teme la chiusura di diverse sedi

L'anno 2023 si è concluso con un bilancio positivo per l'ADAS Saluzzo Fidas donatori sangue, nonostante le difficoltà causate dalla situazione contingente rispetto alla carenza di personale sanitario, l'associazione ha raggiunto e superato gli obiettivi prefissati.



Il trend nazionale delle donazioni di sangue nel 2023 ha registrato un andamento altalenante, con frequenti appelli da parte dei centri trasfusionali in emergenza sangue e plasma. Questo ha reso ancora più importante e prezioso il gesto dei 2619 donatori iscritti alla nostra associazione.



"Abbiamo chiuso l'anno con il segno positivo totalizzando oltre 3200 donazioni totali in crescita rispetto al 2022 - commenta il presidente Livio Delfiore - . Risultati positivi per questo 2023 molto impegnativo, frutto del lavoro di squadra e della collaborazione sia con gli enti preposti alla raccolta del sangue sia internamente tra i vari responsabili territoriali dei nostri 23 gruppi. Alcuni di loro si sono particolarmente distinti in intraprendenza e tenacia, organizzando prelievi locali anche negli ultimissimi giorni dell’anno con grande successo di sacche raccolte. Il segno positivo registrato anche nel numero di donatori iscritti e rientrati da una sospensione è una forte motivazione per tutto nostro movimento associativo. È un chiaro segnale di riconferma che quando c’è l’opportunità di donare i donatori non tirano mai indietro il braccio".



Il 2024 si apre con una nuova sfida per l’ADAS Saluzzo Fidas donatori sangue. A seguito delle ispezioni che saranno effettuate dagli enti preposti durante l’anno corrente, la nostra associazione rischia la chiusura di numerose sedi di prelievi locali che ad oggi sono una decina su tutto il territorio, a causa di nuove regole che impongono requisiti più stringenti per le strutture adibite a prelievi. Questa situazione mette in grave rischio i volumi di raccolta di sangue attuali e in forte discussione tutto il lavoro svolto dall'ADAS Saluzzo FIDAS in questi oltre 60 anni di attività nei quali sono stati aperti tanti punti locali di raccolta coprendo ad oggi un territorio molto vasto in modo capillare.

Il direttivo dell’ADAS Saluzzo Fidas esprime il suo profondo rammarico e la sua forte preoccupazione per questa situazione, ma lo spirito del volontariato e l'impegno per il dono dal sangue non verrà meno nemmeno di fronte a questa sfida. L’ADAS sta già lavorando da mesi per trovare soluzioni alternative, come individuare nuove sedi idonee e utilizzare punti di raccolta collettivi. Auspicando in un sostegno delle istituzioni e dell’opinione pubblica, l’associazione si impegna a salvaguardare il bene comune perchè il sangue non si compra, ma si dona ed è nostro compito primario favorire in ogni modo possibile questo gesto così importante.



Ogni donazione può fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno. Buone donazione a tutti.