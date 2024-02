Saluzzo, taglio del nastro per l’aula magna del Soleri-Bertoni e del cortile della ex caserma Musso

L’aula magna ora c’è. E’ stata inaugurata ieri mattina (giovedì 1 febbraio) alla presenza del presidente della Provincia Luca Robaldo. Si è concluso un lungo cammino di ristrutturazione delle maniche della ex Caserma Musso, destinate ad ospitare il liceo Soleri Bertoni dal 1997, quando la scuola (ex Magistrali) fu trasferita dalla precedente sede, che era nel convento della chiesa di San Bernardino.

Un iter che ha avuto momenti molto difficili e tesi, con una lunga lista di incontri, lettere, telefonate, impegni presi informali e ufficiali, ma che infine si è felicemente concluso ha sottolineato la dirigente Alessandra Tugnoli ringraziando Comune, Provincia, Regione per il completamento della sede scolastica.

L’aula magna al piano terra dell’ala lungo corso Piemonte, di fronte alla biblioteca civica Beccaria Rolfi è dotata di maxi schermo ed è modulare nell’allestimento per un utilizzo versatile.

I ringraziamenti sono stati ripresi dai 4 studenti rappresentanti dell’istituto ed esternati con momenti di canto ballo e recitazione a cura dei Dipartimenti interni del liceo, oggi frequentato da circa 1.100 studenti, massiccia popolazione scolastica dello spazio socioculturale “Il Quartiere” alla ex caserma Musso, dove il sindaco Mauro Calderoni ha ufficialmente inaugurato la fine lavori nel grande cortile interno (6.000 mq). Sono stati ridisegnati i parcheggi al servizio del corpo docente e personale della scuola, è stata rifatta la pavimentazione con la posa di un fondo drenante e implementata l’ombra e il verde con la piantumazione di 21 nuovi tigli, oltre alla collocazione delle panchine nei giorni scorsi.

I costi del cantiere scuola li ha ricordati il consigliere provinciale Davide Sannazzaro: complessivamente tra strutture, aule e aula magna 1milione e 500 mila euro (stanziamento relativo all’accordo della Regione); 250 mila euro della Provincia e 700 mila euro dei fondi Pnrr per l’efficiamento del sottotetto. Il consigliere ha sottolineato l’importanza di fare architetture belle, in particolare edifici scolastici al servizio della comunità, nella direzione del far vivere meglio.

I saluti e la vicinanza della Regione li ha espressi il consigliere regionale Paolo Demarchi.

Plauso corale a Milva Rinaudo già consigliera in Provincia, con deleghe ai fondi europei e all’edilizia scolastica "senza il cui intervento - ha ricordato la dirigente Tugnoli - non si sarebbe chiusa la situazione lunga e complessa che era finita nel dimenticatoio della Regione. La consigliera aveva dato riavvio all’iter amministrativo per i fondi non più disponibili dell’accordo d’intesa (del 2006) tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo che stanziava l'importante impegno economico per la rifunzionalizzazione di ale dell’edificio storico (ex caserma Musso) al nuovo riuso come sede scolastica del “Soleri-Bertoni”.

Il sindaco Calderoni alla presenza del presidente Robaldo, ha portato l’attenzione sui futuri interventi e ipotesi di ricollocazione scolastica a Saluzzo. La nuova piattaforma del Denina Pellico con la realizzazione di un polo sportivo al servizio della città e territorio (in base all'accordo con la Sedamyl) insieme al ragionamento da fare con la Provincia del trasferimento del liceo classico Bodoni, attualmente in via della Chiesa, nel centro storico, in via Donaudi, dove c'è la sede dello scientifico "Bodoni".